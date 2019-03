Mananca 4 migdale pe zi si vezi efectele! Nu te-ai fi gandit niciodata la punctul 6 Chiar daca migdalele au in componenta lor grasimi, trebuie spus ca este vorba despre grasimi sananoase, mononesaturate care te fapt protejeaza sanatatea inimii. Insa trebuie consumate cu moderatie.



Iar numai 4 migdale pe zi pot face adevarate minuni in ceea ce priveste sanatatea ta. Ele furnizeaza 3.5 g de fibre, 6 g proteina si 9 g de grasimi mononesaturate. De asemenea, ofera o cantitate importanta de vitamina E, magneziu si mangan. Totodata, in continutul lor se regasesc, in cantitati mici, cupru, calciu, riboflavina, fier, zinc si fosfor.



Iata cele mai importante 7 beneficii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

