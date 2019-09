Managerul unui restaurant a folosit o cameră ascunsă pentru a-şi filma angajatele. "Am văzut de la una la 100 de femei!" O tanara de 16 ani fix a descoperit dispozitivul in momentul in care se dezbraca. Aceasta a observat un aparat minuscul conectat la o priza. Cand s-a uitat cu atentie la obiect, tanara a vazut ca acesta avea o mica gaura pentru camera, iar in interior se afla un card de memorie. A jefuit un restaurant McDonald's cu un pistol fals O inregistrare video arata cum managerul regleaza camera cu doar cinci minute inainte ca adolescenta sa foloseasca camera pentru a se dezbraca, a anuntat Poliția. Barbatul a recunoscut ca a vazut de la una la 100 de femei, iar unele erau nud. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

