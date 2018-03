Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ieri ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa intre in sala de operatii din cauza neregulilor in ceea ce priveste regulamentul de sporuri.

- Pintea este acuzata ca negociaza aceste sporuri „preponderent cu Sindicate ce au scop reprezentarea intereselor asistenților medicali și personalului TESA, nefiind reprezentativ pentru medicii romani". Medicii mai cer imperios retragerea Anexei 10 (citește-o AICI) și adoptarea unui „regulament…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- Este parerea profesorului Konstantin Korotkov, de la Universitatea Naționala de Cercetare din Rusia, care atrage atenția ca deși par niște mumii obișnuite, ele nu sunt umane pentru ca au și o forma distincta a corpului, iar viecare mana și picior e prevazut cu cate trei degete, scrie click.ro. Nimic…

- Zeci de mii de șoferi care au in garaj aceste mașini sunt vizați. Dupa ce Polonia a impus anumite reguli și restricții privind aceste automobile și s-a trezit cu o procedura de infringement, o adevarata bomba care va nemulțumi mii de șoferi, a explodat și in țara noastra.Anunțul a fost facut…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva general, potrivit unor informații Digi24. Ei sunt nemulțumiți ca deși salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor

- Desi vor beneficia din luna aprilie de salarii majorate, medicii care lucreaza in specialitati cu grad mare de uzura cum sunt anestezia terapia intensiva, medicina de urgenta sau radiologia sunt nemultumiti ca nu vor mai primi aceleasi sporuri foarte mari de care beneficiau inainte.

- Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce mașina Beetle. Volkswagen Beetle este o mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, iar designul ei va fi recunoscut de multe generații de acum incolo. Totuși, nemții care produc mașina au decis ca nu se va mai lansa un nou model. Povestea ”Broscuței”…

- „Pentru prima data, intr-un spital public din Romania a fost realizata o operatie de protezare valvulara aortica prin mini-toracotomie dreapta. Echipa de chirurgie cardio-vasculara a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, sub conducerea Conf. Dr. Catalin C. Badiu, devine astfel singura unitate…

- Partidul Actiune si Solidaritate, condus de catre Maia Sandu, refuza orice negocieri cu Partidul Democrat. Anuntul a fost facut dupa ce liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, a comunicat marti, 6 martie, ca formatiunea sa nu va inainta un candidat propriu in alegerile anticipate din Chisinau, dar va…

- Pe langa sport și alte activitați relaxante de la care nu se abate, Andreea Berecleanu marturisește ca este atenta la ce mananca și apeleaza, atunci cand este nevoie, la cure de detoxifiere. Intrebata daca ia in calcul ideea unei operații estetice, poate chiar la clinica soțului ei, prezentatoarea Observator…

- Indragita prezentatoare a Observatorului de la Antena 1, Andreea Berecleanu, se poate lauda cu o forma fizica de invidiat și asta pentru ca este adepta unui stil de viața sanatos și disciplinat. In cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata sambata aceasta, de la ora 13.00, la Antena Stars,…

- Indragita prezentatoare a Observatorului de la Antena 1, Andreea Berecleanu, se poate lauda cu o forma fizica de invidiat si asta pentru ca este adepta unui stil de viata sanatos si disciplinat. In cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata sambata aceasta, de la ora 13.00, la Antena Stars,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, pentru prima data, vor fi introduse in regulament sporuri pentru numarul de ore petrecute in sala de operatii, pentru neurochirurgie sau cardiologie interventionala, precizand ca salariile vor fi la nivelul grilei din anul 2022.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei, potrivit Agerpres."Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele…

- Anunțul lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA a produs un adevarat cutremur in justiția din Romania. Dupa anunț, au curs pe banda rulanta declarații, de-o parte și de alta, insa intrebarea-cheie este: ce decizie va lua președintele Iohannis in legatura cu soarta Codruței Kovesi? Jurnaliștii de…

- Ministerul Sanatatii a respins propunerea facuta de administratia locala din Lugoj ca spitalul municipal sa devina spital clinic. Anuntul a fost facut in urma cu cateva saptamani insa a fost tinut ascuns de catre primarul Francisc Boldea care nu a vrut ca lugojenii sa afle ca s-a mai facut inca odata…

- Dan Ciprian Sfichi, polițistul ranit grav cu sabia de un interlop la Radauți, a fost transferat cu o ambulanța a Ministerului de Interne de la Iași la Clinica de Recuperare a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Carol Davila”. Anunțul cu privire la transferul polițistului la o alta clinica…

- Faimosii au ramas fara unul din oameni, scrie wowbiz.ro. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. Citeste si EXATLON. Ce sotie frumoasa are prezentatorul Cosmin Cernat. Pentru ea a parasit-o pe Monica Iagar FOTO "Ionut Oncescu nu e alaturi de echipa, se afla…

- Barbatul de 31 de ani, zis Pascolo, care a fost injunghiat, joi seara, de prietenul sau, Cristofer Laza, a fost transferat la Spitalul Clinic din Targu-Mureș. Decizia a fost luata sambata, de medicii Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu. Acesta a fost transportat cu ambulanța, starea…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei a primit de la Stafful electoral al candidatului prezidențial Vladimir Putin declarația cu privire la refuzul timpului de antena gratuit pentru dezbateri pe canalele naționale. Organizațiile de radiodifuziune au fost deja notificate in aceasta privința. Anunțul…

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- Liderul sindical care a suferit un stop cardio-respirator in timpul unei intalniri a sindicatelor cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, este internat la Sectia de Terapie Intensiva, fiind in stare grava, potrivit reprezentantilor Spitalului Universitar de Urgenta.Conform reprezentantilor…

- Jurnalistul gruparii T9, care se opune cu inverșunare accesarii fondurilor europene, care ar putea asigura dezvoltarea municipiului Turda, a jubilat din nou mult prea devreme și a lansat in spațiul public o noua ”gogoașa” manipulatorie, in care a atras atenția asupra unei ”incompetențe” care... nu exista!…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Tragedia la Nave (Lucca). Un muncitor in construcții de 38 de ani, de origine romana, a fost gasit mort in locuința in care era gazduit de cațiva amici. Alarma a fost data in jurul orei 7.00. Salvatorii trimiși de 118 cu ambulanțele de la Crucea Roșie din Lucca i-au constatat decesul.…

- Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant. Prin acest act normativ se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat premierul Viorica...

- Guvernul analizeaza miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca pentru personalul din domeniu.

- Gruparea navala permanenta NATO SNMG 2 Standing NATO Maritime Group , din care fac parte fregata "Regele Ferdinand", distrugatorul britanic HMS Duncan si fregata turceasca TCG Gaziantep, va desfasura, in perioada 30 ianuarie 17 februarie, operatii de supraveghere maritima si alte misiuni specifice in…

- Cu ajutorul medicilor, ”adevaratul Pinocchio, un baiețel din Maesteg, Țara Galiilor, nascut cu o malformatie grava la nivelul fetei, s-a transformat intr-un copil normal. Micutul a trecut prin zeci de operatii, dar rezultatul este peste asteptari! Copilul a ramas cu cateva cicatrici la nivelul fetei…

- Regulamentul pentru transport persoane in regim taxi, pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Capitalei pana in 7 februarie, prevede obligatia firmelor de taxi de a avea montat sistem de plata cu cardul in toate masinile si sanctionarea soferilor cu amenda de pana la 500 de lei daca refuza cursele.…

- Tanarul care a fost injunghiat, joi seara, langa stația de metrou Politehnica, ar putea fi externat in cateva zile, el fiind deja mutat pe secția de chirurgie toracica, dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar. „Pacientul…

- Fiica celebrului cantareț, membru al trupei Nirvana, și a nonconformistei soliste de grunge, punk și rock, Courtney Love, a suferit inca din adolescența cateva schimbari fizice de invidiat. Urmand modelul parinților, nici viața ei nu a fost lipsita de incercari, trecand deja printr-un divorț pana la…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reactionat la protestul medicilor de familie care sunt hotarati sa nu mai acorde retete, trimiteri sau concedii medicale. CNAS a cerut medicilor de familie sa fie responsabili fata de pacientii pe care ii au in ingrijire. Reprezentantii CNAS transmit asiguratilor…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat joi ca bugetul pentru medicina de familie va crește anul viitor cu 278 de milioane de lei. Anunțul ministrului vine la o zi distanța de la comunicatul transmis de medicii de familie, prin care aceștia anunțau ca nu mai acorda servicii decontate de casele…

- Dani Ciprian Sfichi, politistul atacat cu sabia in timpul misiunii, a fost mutat de la sectia de Terapie Intensiva, insa urmeaza o perioada lunga de recuperare, intrucat nu isi poate misca partea stanga a corpului, spun medicii. Potrivit medicului Florin Gramada, purtator de cuvant al Spitalului de…