Tel Drum a primit un nou contract de la CJ Teleorman: 13 milioane de lei pentru modernizarea unui drum de 7,5 km

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat al doilea contract in acest an de la Consiliul Judetean Teleorman. Obiectul acestuia: lucrari… [citeste mai departe]