Managerul SCJU, Catalin Grasa, a explicat: Problemele erau identificate, dar nesolutionate“. Sectiile de la Policlinica 2 vor fi inaugurate pana la finele lui 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta Claudiu Palaz afirma ca, de aproape un an si jumatate, Sectia de Radiologie din cadrul Policlinicii nr. 2 este nefunctionala, cu toate ca, din documentul de constatare vezi sectiunea "documente" , nu reiese ca sunt probleme care ar impiedica buna desfasurare…

- Gigi Becali a fost prezent si duminica la Referendum și a amenintat ca voteaza iar. Omul de afaceri a confirmat la Romania TV ca a fost iar la sectia de votare unde este arondat. „Este legal, este pedepsit de lege. Eu votez de 100 de ori ca sa voteze oamenii o data. Vreau sa le […] The post Gigi Becali…

- In contextul desfasurarii referendumului pentru revizuirea Constitutiei, la sediul MAI, purtatorul de cuvant comisar sef Monica Dajbog a sustinut o declaratie de presa.Aceasta a mentionat in debutul declaratiei ca toate sectiile de votare din tara s au deschis si procesul de vot se desfasoara in conditii…

- Referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc in 6 și 7 octombrie. Secțiile de votare se deschid la ora 7 și se inchid la ora 21, in fiecare dintre cele doua zile. In județul Timiș sunt 597 de secții de secții de votare și 624.444 de cetațeni cu drept de vot. Fața de precedentele alegeri…

- Un bebelus aflat pe sectia de neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare a contactat o infectie, managerul unitatii medicale, Vasile Pop, precizand insa ca situatia nu este una...

- La spitalul judetean Constanta are loc conferinta de presa pentru prezentarea bilantului sezonului estival.Prezenti sunt managerul spitalului, Catalin Grasa si medicul Rodica Tudoran.Tragem linie si am mai trecut peste un sezon, care s a soldat cu un numar de 41.000 de pacienti.A fost o vara de foc,…

- ARAD. Noua conducere a Muzeului aradean vine cu o propunere inedita: aradenii sa isi dea cu parerea despre activitatea si imaginea Complexului Muzeal Arad. Acest lucru a fost anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, de catre managerul institutiei de cultura, Constantin Inel. „Ne-am propus rebranduirea…