Managerul de campanie al preşedintelui Donald Trump a fost plătit pentru un discurs ţinut în România Cu o zi inainte ca Robert S. Mueller, consilier special, sa depuna raportul la Departamentul de Justitie, luna trecuta, Washingtonul era nerabdator sa afle ce contine privind legaturile dintre campania lui Donald Trump din 2016 si oficiali straini. Managerul campaniei din 2020 a lui Trump se afla peste Ocean, tinand un discurs platit in fata unor politicieni romani, potrivit news.ro.



Analistii spun ca vizita lui Parscale nu incalca nicio lege, atata timp cat el nu face lobby in Statele Unite pentru clienti straini fara sa anunte. Expertii in etica au spus ca orice ban care isi schimba… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat cea mai mare rata anuala a inflației din Uniunea Europeana in luna martie, de 4,2%, potrivit datelor afișate de catre Eurostat, oficiul european de statistica. Țara noastra a avut o inflație de trei ori mai mare decat cea din zona euro, de 1,4%, mai arata datele. Potrivit Institutului…

- Romania a inregistrat, in martie, o rata anuala a inflatiei de 4,2%, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE) si de trei ori mai mare decat media zonei euro (1,4%), potrivit datelor anuntate, miercuri, de Eurostat. In 10 aprilie, Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca rata anuala…

- Popularitatea imensa pe site-urile de descarcari ilegale a serialului „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor” este folosita de hackeri pentru a ataca computere, relateaza nme.com, preluat de Mediafax. Numele serialului „Urzeala Tronurilor” este unul dintre cele mai cautate de pe aceste tipuri de platforme,…

- Italia si China au semnat sambata un Memorandum de Intelegere in sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Matasii", prin care Beijingul urmareste sa-si intensifice comertul cu Occidentul in pofida reticentei UE. Documentul - structurat în 29 de acorduri…

- Calatorii in mai toate colturile planetei cu un folos discutabil pentru urbe, ca sa nu spunem inexistent, iata cu ce se poate “mandri” Hava si ai lui pe 2018! Coreea de Sud, Italia, Portugalia, Spania, Ungaria, Finlanda, Austria, Spania, Croația, Olanda, Marea Britanie sunt o parte dintre locurile in…

- Cifra furnizata de Eurostat este similara cu estimarile analistilor dar este sub tinta avuta in vedere de Banca Centrala Europeana. Obiectivul BCE este sa mentina cresterea preturilor in apropiere de 2%, nivel considerat benefic pentru activitatea economica. Cele mai ridicate rate anuale ale…

- Cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara in perioada 21 - 24 februarie la Romexpo, vine cu oferte de la peste 330 de companii din 15 tari care isi prezinta zonele turistice - Bulgaria, Chile, Congo, Croatia, Grecia, Ungaria, Israel, Macedonia, Moldova, Palestina,…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Ţările în care…