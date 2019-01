Managerul care a renuntat la Londra: Vreau sa dau ceva inapoi Romaniei!

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a afirmat miercuri seara ca Brexitul nu se va constitui intr-un impact semnificativ pentru Romania, parteneriatul strategic cu Marea Britanie urmand a fi regandit dintr-o alta perspectiva, pentru a continua aceasta relatie bilaterala la parametri maximi.Citește…

- "Nu cred ca, in momentul de fata, pentru noi, Brexitul are, ca tara, un impact semnificativ. Sigur, daca e vorba de Uniunea Europeana, e cu totul alta arhitectura. E o arhitectura mai complexa, insa din punct de vedere a relatiilor bilaterale, noi ne pregatim in continuare de un parteneriat consolidat…

- Arabella McIntyre-Brown, o doamna in varsta de 60 de ani, care a locuit in orașe mari, ca Londra și Liverpool, s-a mutat in 2010 la Magura, un sat de langa Bran și este fascinata de țara noastra. Ea este autoarea seriei de carți „Floss, cațelul ratacit” și a mai multor volume pentru cei mici. Arabella:…

- Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, a fost una din marile surprize ale musicalului „Mama Mia”. Nimeni nu știa ca poate sa cante! Insa a fost o surpriza frumoasa. Indragita actrița ne-a povestit cum s-a simțit pe scena alaturi de interpreți consacrați ca Loredana și Brenciu și cat a muncit inainte…

- Peste 2,3 miliarde din populatia globului traieste fara acces la toalete, in ciuda dreptului recunoscut la apa si igiena. De asemenea, aproape un milion de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor provocate de lipsa de apa, igiena și de salubritate. Situația este alarmanta și in țara noastra. Romania…

- Un caz șocant s-a petrecut la Londra, unde o femeie gravida a fost impușcata cu o arbaleta in fața celor cinci copii ai ei. Femeia a incetat din viața la spital, dar medicii au reușit, miraculos, sa-l salveze pe copilul ei nenascut, a informat skynews.co.uk . Devi Unmathallegadoo a fost atacata in casa…

- Romania nu este prezenta alaturi de celelalte tari nici in catalogul World Travel Market, Targul de Turism de la Londra, si nici pe panourile din targ, desi a achitat aproape un sfert de milion de euro pentru un stand, platind insa factura foarte tarziu. Agentiile romanesti prezente la standul…