Managerul agil transformă obstacolele în oportunități Autor: Alina Fanița, CEO, PKF Finconta Formarea echipelor autonome nu este o idee noua, ci are un istoric ce merge cu 50 de ani în urma. AceastA cuatare a pus o baza solida pentru configurarea a ceea ce astazi numim organizații agile – companii centrate pe echipe autonome, multidisciplinare, formate din 8 pâna la 10 persoane, care duc responsabilitatea diverselor rezultate și își iau propriile decizii pentru atingerea acestora. Companiile care adopta acest model de operare raspund rapid oportunitaților din piața și schimbarilor din cererea consumatorilor. De… Citeste articolul mai departe pe agora.ro…

Sursa articol si foto: agora.ro

