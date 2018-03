Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirea unei note interne in care unul din responsabilii Facebook afirma inca de acum doi ani ca reteaua sociala este hotarata sa creasca fie si cu pretul expunerii utilizatorilor sai la riscuri a adancit, vineri, problemele cu care se confrunta compania fondata de Mark Zuckerberg, relateaza AFP…

- Facebook taie legaturile cu brokerii de date și și a schimbat setarile de securitate pentru a da consumatorilor un control mai mare asupra propriilor informații, scrie Reuters . Facebook este presata in toata lumea pentru a ajusta politica sa de date, dupa ce s-a aflat ca firma de marketing politic…

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- Uniunea Europeana ar putea lansa propria retea de socializare, Aceasta ar urma sa corespunda regulilor si normelor europene, a declarat comisarul UE pentru economia digitala Mariya Gabriel, potrivit Adevarul. "De la inceputul scandalului legat de Facebook am declarat ca utilizarea datelor…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, intentioneaza sa depuna marturie in Congresul SUA, dupa dezvaluirile ca firma de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date ale platformei de socializare in scop electoral, potrivit unei surse citate de agentia Reuters.

- Scandalul referitor la folosirea neautorizata a datelor utilizatorilor Facebook de catre consultantii politici s-a extins marti, cand un informator a declarat in Parlamentul britanic ca firma canadiana AggregateIQ a dezvoltat un program pentru tintirea alegatorilor republicani in alegerile prezindentiale…

- "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a Constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut…

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica,...

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters. Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal…

- Directorul companiei americane Facebook, Mark Zuckerberg, a primit inca o veste proasta, care ar putea aduce dupa sine noi repercusiuni financiare. Comisia Europeana a cerut, luni, explicatii rețelei de socializare, intreband daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana figureaza printre…

- Grav afectata de scandalul privind deturnarea de date personale, compania Facebook si-a rezervat duminica o pagina intreaga de publicitate in presa britanica, pentru a prezenta din nou scuze si “regrete” din partea patronului sau Mark Zuckerberg, informeaza AFP, transmite AGERPRES . “Avem o responsabilitate:…

- Scandalul în care sunt implicați Mark Zuckerberg (33 de ani) și gigantul Facebook ia amploare. Utilizatorii au descoperit ca rețeaua sociala stocheaza informații, inclusiv istoricul de apeluri și mesajele text, totul fiind facut acum public

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli. Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- La mai putin de o ora dupa ce un judecator al Curtii Supreme din Marea Britanie a autorizat perchezitia, functionari ai autoritatii mentionate au intrat in sediul Cambridge Analytica, unde au ramas pana la ora trei dimineata, a declarat un purtator de cuvant al autoritatii de reglementare. 'Acum…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules - in mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP, conform news.ro.Societatea lui Mark Zuckerberg…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge orice legatura intre partidul sau și firma de comunicare strategica Cambridge Analytica, sugerand ca aceasta companie are alte conexiuni in Romania. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea „Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles…

- Cambridge Analytica, care dispune de birouri in Regatul Unit si Statele Unite, este acuzata ca a cules - fara consimtamantul acestora - datele a 50 de milioane de utilizatori de Facebook pentru a elabora un program informatic care permite sa fie prezis si influentat votul alegatorilor, cu scopul de…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook – aflata in centrul unei adevarate furtuni – ca vor sa arunce vina pe el, relateaza AFP. ”Noi credeam ca facem ceva…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules – in mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP. Societatea lui Mark Zuckerberg s-a declarat ”scandalizata…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata in…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Se ingroașa gluma pentru cofondatorul Facebook. Mark Zuckerberg a fost chemat intr-un comitet din Parlamentul britanic, pentru a da explicații privind felul in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Acesta se pare ca le-au utilizat apoi pentru a-l…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.