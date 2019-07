Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei solicitari scrise, trimisa zilele trecute Guvernului Romaniei, o delegatie de directori din institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii va fi primita in cursul zilei de marti, 2 iulie, la Palatul Victoria de catre premierul Viorica Dancila.

- Comisarul european Corina Cretu sustine ca ultima discutie pe care a avut-o cu Viorica Dancila cu privire la situatia spitalelor regionale a fost in 2018. In plus, reprezentantii CE nu au fost notificati cu privire la decizia Guvernului de a cheltui banii pe documentatie si nu sunt de acord.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti, la finalul unor discutii avute la Palatul Victoria, ca s-a agreat cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,...

- O intalnire intre premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si primarii unor localitati va avea loc miercurea viitoare, la sediul Guvernului. Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Viorica Dancila si ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea de urgența a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in țara și strainatate.Imediat dupa solicitarea președintelui, Carmen Dan a ajuns la Palatul Victoria, unde…

- Ambasadorul SUA in Romania a fost la Palatul Victoria, in aceasta dimineata, tocmai cand Viorica Dancila se pregateste sa trimita la Cotroceni noile propuneri de ministri, potrivit Antena 3. La aceasta ora, Mircea Geoana se afla si el la Palatul Victoria. Hans Klemm a avut o discuție cu Viorica…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se afla la momentul transmiterii știrii la Palatul Victoria, unde discuta cu premierul Viorica Dancila, dupa ce conducerea PSD a decis in CEx revocarea sa din funcție. Intrevederea a fost anunțata de premierul Viorica Dincila dupa ședința CEx al PSD, conform Mediafax.Citește…