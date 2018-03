Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta…

- Facebook a anuntat miercuri ca ia ”masuri suplimentare” in vederea unei mai bune protejari a datelor persoanle ale utilizatorilor sai – o noua tentativa a puternicei retele de socializare, cu doua milioane de utilizatori, de a iesi din scandalul Cambridge Analytica, relateaza AFP conform News.ro . ”Constatarea…

- "Constatarea noastra este urmatoarea: trebuie sa ne facem parametrii cu privire la confidentialitate mai usor de inteles, gasit si utilizat", recunoaste Facebook pe un blog. "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg", CEO-ul Facebook, "luam masuri suplimentare, in…

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile…

- Scandalul în care sunt implicați Mark Zuckerberg (33 de ani) și gigantul Facebook ia amploare. Utilizatorii au descoperit ca rețeaua sociala stocheaza informații, inclusiv istoricul de apeluri și mesajele text, totul fiind facut acum public

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Platforma Tumblr a informat ca a descoperit activitatea grupului la sfarsitul anului 2017, ajutand la o investigatie care a dus la acuzarea a 13 indivizi care aveau legaturi cu Agentia rusa de Cercetare pe Internet (IRA).Intr-un comunicat, Tumblr a anuntat ca cele 84 de conturi suspecte…

- Celebra cantareața de muzica populara Ionela Prodan trece prin momente cumplite dupa ce ar fi fost diagnosticata cu o boala grava la pancreas. Solista in varsta de 70 de ani a fost internata in stare grava, la Spitalul Elias din București.

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- La inchiderea de vineri, 16 martie, pretul unei actiuni la Facebook era de 185,09 dolari, iar in urma dezvaluirilor fostului angajat al Cambridge Analytica, acestea practic au plonjat, pana la inchiderea de marti inregistrand o scadere de mai bine de 9 procente, prin aceasta valoarea companiei…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Facebook trece prin cea mai mare criza de la inființarea sa, acum 14 ani. Intr-o singura zi, compania lui Mark Zuckerberg a pierdut la bursa 4 miliarde de dolari, pe fondul scandalului privind extragerea și utilizarea neautorizata, in scopuri politice, a unor informații privind peste

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Jurnalistul Liviu Avram dezminte zvonurile potrivit carora ar parasi redactia ziarului „Adevarul“ pentru a se alatura noului proiect lansat de Dan Tapalaga si Cristian Pantazi, ex-HotNews, lamurind si situatia care a dus la aceasta confuzie.

- Epilarea cu laser este una dintre cele mai simple proceduri prin care poti sa scapi de firele de par nedorite. Este un proces total nedureros, foarte eficient si extrem de ieftin, raportat la rezultatele pe care le produce. Multi utilizatori au o multime de intrebari, insa, fata de acest tratament de…

- Riscurile unei operatii la stomac nu sunt de nebagat in seama, iar in ultimele zile de cand legistii ar fi descoperit ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza unui inel gastric pe care si-l montase in urma cu 20 de ani panica s-a instalat printre cei care au apelat la astfel de interventii sau […]

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI. Reactia acestuia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.„Dragnea…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- UEFA nu a gasit nici o dovada care sa confirme acuzatiile de rasism pe care atacantul lui Liverpool, Rhian Brewster, le-a formulat impotriva lui Leonid Mironov, fotbalistul echipei Spartak Moscova, au anuntat, miercuri, oficialii forului european. Brewster, in varsta de 17 ani, a afirmat…

- Irena Sendler este o adevarata eroina, care și-a dedicat viața ajutorarii celor care aveau nevoie. La inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Irena traia la Varșovia și devenise asistenta medicala. Fusese trimisa in ghetoul din Varșovia și fusese martorul a celor mai oribile…

- „Femeile in viata neamului nostru“, cu subtitlul „Chipuri, Datini, Fapte, Marturii“, de Nicolae Iorga, care apare luni, 5 martie, la pachet cu ziarul „Adevarul,“ este o editie de colectie, prima retiparire dupa 1911, publicata de Paul Editions.

- Razvan Burleanu continua atacurile la tabara contracandidatului Ionuț Lupescu. Președintele FRF a scris un editorial taios pe blogul personal despre ”mitul descalecarii profesionistului de la UEFA nu e decat o poveste de campanie in care sa se imbrace interese foarte concrete și personale”. Pe Pompiliu…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Sorin Dumitras, fostul concurent de la „Burlacita”, care si-a dorit sa fie impreuna cu Andreea Mantea, dupa finalizarea concursului face dezvaluiri incendiare despre relatia pe care o avea bruneta cu tatal copilului, atunci cand nu erau camerele pornite.A luptat pentru inima ei, dar se pare ca ceva…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni, pentru a nu ajunge in situatia Romaniei. "Uitati-va la ceea ce s-a intamplat in Romania, in alte state, care…

- Ulei de masline – Beneficii 1. Uleiul de masline scade nivelul colesterolului Cercetarile din ultimii ani au demonstrat ca un consum de grasime nu duce in mod neaparat la probleme de sanatate. O dieta din care nu lipsesc grasimile mononesaturate, precum cele din uleiul de masline, pot scadea…

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- „Liste” este numele care vorbeste de la sine despre cea mai noua facilitate lansata de Facebook. Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze…

- 'Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou. Si chiar si acest candidat pentru alegerile prezidentiale pe care probabil USR il va avea va fi decis de un referendum intern in cadrul partidului, pentru a iesi din tiparele acestea in care lucrurile sunt…

- Invitat sa participe la show-ul „Ferma vedetelor”, Andrei Duban sustine ca a facut fata provocarilor, mai ales ca alaturi i-a fost si sotia, Gratiela, insa psihic i-a fost aproape imposibila ruptura de Armin. Andrei Duban s-a despartit pentru cateva saptamani de fiul lui. Desi initial s-a bucurat ca…

- Mituri despre dragoste. Sau preconcepții care se perpetueaza de generații, fara a avea fundament științific, și care provoaca de multe ori decepții sau condamna relațiile la destramare. Sunt la fel de adanc inradacinate in mintea noastra precum miturile legate de ingrijirea parului sau cele legate de…

- Miliardarul George Soros a donat peste 400.000 de lire din veniturile sale catre un grup numi ”Best for Britain”, al carui scop este sa convinga membrii parlamentului sa inverseze rezultatul Brexitului.

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- Nicola Mendelsohn, vicepresedintele Facebook, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- In urma cu jumatate de an am citit in Adevarul o stire care m-a cutremurat: in fiecare ora, noua romani isi parasesc tara si se stabilesc intr-un alt stat, cei mai multi tot in Uniunea Europeana.

- Rihanna a fost prezenta recent la Gala de decernare a Premiilor Grammy 2018. In cadrul evenimentului, vedeta a urcat pe scena si a sustinut un super show. Din pacate, unii fani ai artistei au fost inselati de mica burtica pe care artista a afisat-o si au tras concluzia pripita ca aceasta ar putea astepta…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana prezinta statisticile evoluției europene a prețurilor combustibililor. In perioada cuprinsa intre 1 și 15 ianuarie in Romania carburantii s-au scumpit cu cca 3%, respectiv 16 bani pe litrul de benzina si…

- Sultana Hatice Turhan a fost favorita sultanului Otoman Ibrahim I-ul, numit de istorici și sultanul cel Nebun. Ea a ramas în amintirea posteritatii pentru regenta exercitata în calitatea ei de mama de mostenitor (Pentru fiul ei, sultanul Mehmed al IV-lea), de

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Unteanu, din cotidianul Adevarul, pe tema unui mega-proiect turc prin care se schimba jocurile de securitate in Marea Neagra.Adevarul: Daca am mai fi avut flota comerciala, atunci chiar ar fi fost…