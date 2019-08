Manager cu 37 de ani de experienta: Metoda me too sau copy paste NU functioneaza

Stiri pe aceeasi tema

- Harry Sanders, din Melbourne, Australia, a ramas fara adapost la 17 ani, dar apoi și-a lansat propria companie și la doar 21 de ani a devenit milionar. In urma cu doar patru ani, Harry a ramas fara adapost, dar acum conduce propria companie a carei valoare este estimata la 1 milion de dolari americani.…

- Cand indivizii care savarsesc fapte reprobabile sunt ghidati doar de interese financiare, banii pot deveni cea mai buna resursa in ancheta.In ultimele doua zile s-a conturat tot mai clar o varianta care parea la inceput doar un scenariu indepartat: Alexandra, fetita rapita in Caracal, ar putea…

- Sistemul cardului national de sanatate este inca blocat. Au trecut 21 de zile de cand platforma online care gestioneaza cardurile nationale de sanatate nu poate fi utilizata. Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au explicat, intr-un comunicat de presa, metoda de decontare cand…

- Decontarea serviciilor se va face pe baza raportarilor ulterioare atunci cand Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) nu functioneaza, anunța Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO.CNAS precizeaza ca la ora actuala…

- Un barbat de 39 de ani din judetul Valcea a fost retinut de politie pentru o falsa oferta de inchiriere a unei vile pentru petrecerea Revelionului. Pacalita de pozele preluate din alte locatii si de pretul cerut de sarlatan, publicate pe un site de vanzari, o buzoianca a platit avansul. Dupa ce s-a…

- Proiect inedit al Liceului ”Corneliu Medrea” din Zlatna. Mirela Rusan și Elena Rof, profesoare in cadrul instituției de invațamant, s-au decis in urma cu un an sa faca ceva pentru a-i aduce pe elevi mai aproape de lectura. In spiritul cenaclurilor de alta data, au organizat un grup de elevi impreuna…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca exista o sumedenie de oameni aflați undeva intre artiști și public. Alaturi de promoteri, ingineri de sunet și multe alte categorii aflate in aceasta „felie“, breasla include și noțiunea de stage manager. Persoana care se asigura ca lucrurile merg „ceas“. Benny J.…

- In articolul de fata vrem sa explicam, la nivel conceptual, cum functioneaza un circuit electric. Asadar... cum putem pune la lucru curentul electric? Singura metoda sa controlam sarcina electrica de care am vorbit pana acum a fost sa incarcam electric diferite substanțe (de exemplu, prin frecarea…