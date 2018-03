Stiri pe aceeasi tema

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca astazi ii va convoca pe alesii locali intr-o sedinta de indata pentru a lamuri situatia achizitiei Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Imobilul este scos la vanzare de anul trecut ...

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregatește pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfașura in perioada 16-29 martie 2018 in șase orașe din țara. Celebra soprana va ajunge la Alba Iulia pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor…

- „Casa de Cultura s-a transformat intr-un pom de Craciun la Targu Jiu!" Este afirmatia lichidatorului judiciar al imobilului. Emanoil Ciobanu sustine ca aceasta cladire ar trebui sa ajunga in patrimoniul autoritatilor loc...

- Doamnele și domnișoarele din Alba Iulia sunt invitate astazi, 9 martie, sa ia parte la un concert deosebit oferit de talentata violonista, Rebekka Hartmann. Evenimentul are loc incepand cu orele 19:00, iar intrarea se va face pe baza de invitații gratuite, ce pot fi ridicate de la Casa de Cultura a…

- Andreea Zaleschi este o buzoianca tanara si talentata. Citeste, cocheteaza cu scrisul, cauta frumosul in toate ungherele formelor, gandurilor, culorilor. Dincolo de toate, simte ca si-a gasit menirea in pictura. Este studenta anul doi la Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi, si in…

- Artistii de la St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov au fost aplaudati de sute de suceveni, care au umplut vineri seara sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, la finalul spectacolului „Lacul lebedelor", balet in patru acte, pe muzica compozitorului P.I. ...

- Proiectia filmului va avea loc de la ora 17.30, la Casa de Cultura a Sindicatelor, „Die Papstin" sau „Papesa Ioana" prezentand legenda singurei femei care a ajuns suveran pontif, aceasta domnind vreme de doi ani, in secolul al IX-lea. Chiar daca povestea este considerata o realitate, fiind pomenita…

- Anuntate public in luna decembrie a anului trecut, planurile pentru mutarea sediului Primariei Ploiesti prind contur si ar urma sa se concretizeze in aceasta primavara, cel mai probabil undeva in a doua jumatate a lunii aprilie. Autoritatile locale au confirmat astazi ca intentioneaza sa se mute,…

- Cele mai cunoscute și indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live in spectacolul-eveniment ce va avea loc pe 4 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Oradenii carora le este dor de „Fostele iubiri” sau „Un copac…

- Asociația „Forum Apulum” reia in 2018 seria de evenimente „Proiecții cu reflecții” cu un nou documentar proiectat duminica, 4 martie, de la ora 18:00, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Astfel, asociația aduce in atenția publicului documentarul „Demain”/„Ziua de Maine”, produs…

- Suma pe care lichidatorul Consulting Company o cere pe Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu este mult prea mare, in opinia primarului Marcel Romanescu. Imobilul din centrul orasului a fost scos la vanzare de catre lichidator pentru suma ...

- Casa de Cultura a Sindicatelor poate intra in posesia oricarui om de afaceri sau a unei firme, care ofera 8,7 milioane de lei la ultimul termen al licitației de pe 5 martie, in contextul in care este cat se poate de clar ca municipalitatea nu este interesata de achiziționarea cladirii. Deși,…

- Recunoscut, deopotriva de poeții colegi, prieteni sau nu, din breasla scriitoriceasca și de critici, ca un poet valoros, important, nu doar acasa, in oraș, Costel Stancu a ajuns demult la ceea ce se numește maturitate poetica. Motiv pentru care, dupa cele douasprezece volume publicate pana…

- Argeșenii sunt așteptați pe 29 martie 2018, de la ora 19 la Casa de Cultura a Sindicatelor la concertul „Randunici printre Lozinci”. susșinut de Tudor Gheorghe. Pretul unui bilet este de 100 de lei in ...

- Cel mai longeviv cenaclu literar al Judetului, "George Cosbuc", cu o activitate de aproape 50 de ani, se intalneste si in ultima joi a lunii in curs, in 22 februarie, la orele 17, la Casa de Cultura a Sindicatelor, pe strada Al. Odobescu. Vor citi poezie Mirela Duma Bilc si Emilian Horea. Mirela Duma…

- Membrii Biroului Permanent Judetean al PSD Constanta, intrunit ieri la Casa de Cultura a Sindicatelor pentru chestiuni organizatorice, au discutat si despre Congresul Extraordinar al partidului, convocat de Comitetul Executiv National al PSD. Presedintele partidului, Liviu Dragnea, declara saptamana…

- Intre cele mai moderne case de cultura, cu un stil arhitectonic aparte, lasate moștenire sindicatelor de catre fostul ”regim totalitar” se afla și Casa de cultura a sindicatelor din Zimnicea. Un așezamant de cultura dotat cu o sala de spectacole cu 500 de locuri, cu sali pentru expoziții, pentru biblioteca,…

- Lunile februarie și martie aduc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia patru evenimente. Este vorba despre spectacolul de teatru ”All inclusive” și trei concerte, cu Phoenix, Ștefan Hrușca și maestrul Tudor Gheorghe. Primul eveniment este pregatit pentru albaiulieni pe data de 16 februarie,…

- Un mascul de vulpe polara s-a plimbat in libertate mai bine de patru ore, prin oras, dupa ce a fugit din habitatul amenajat in microrezervatia Complexului Muzeal de Stiintele Naturii din Constanta, printr-un tunel sapat in cursul noptii de marti, pe sub gardul imprejmuitor.Potrivit…

- Stefan Hrusca revine in tara in aceasta primavara pentru un concert deosebit. Cele mai indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live in spectacolul eveniment ce va avea loc pe 8 martie la Casa de Cultura a Sindicatelor din Galati. Daca va e dor de "Fostele iubiri"…

- Competitia scolara se va desfasura joi, pe data de 22 martie, de la ora 12.00, la Filiala „Ion Creanga" a Bibliotecii Judetene de la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema din acest an a concursului de cultura generala este „Apa in natura: Dunarea", fiind formulate 30 de intrebari din geografie, istorie,…

- The PuZzles se alatura campaniei „Impreuna pentru Adrian Vințan”, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia care lupta cu o boala crunta și are nevoie de 75.000 de euro, echivalentul unui tratament care-i poate reda șansa la viața. Cei care vor sa il ajute pe Adrian sunt așteptați sambata, incepand cu ora…

- O femeie, de 33 de ani, din Targu Jiu, a fost agresata de un barbat de 39 de ani, in incinta Casei de Cultura a Sindicatelor din oras. Tanara, in timp ce se afla in incinta Casei de Cultura, din localitate, la biroul de copiat acte pe care il deține, in urma unui conflict spontan, pe motivul achitarii…

- Primarul Marcel Romanescu renunta la parcarea pe care voia sa o amenajeze in fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu. Ideea a fost anuntata zilele trecute, insa edilul s-a lovit de impotrivirea arhitectilor. Parcul...

- Primaria Municipiului Zalau a luat decizia blocarii circulației, miercuri, 24 ianuarie, incepand cu ora 12, in Piața 1 Decembrie 1918 (Platoul de marmura) și pe Strada 9 Mai (sector cuprins de la intersecția cu Bulevardul Mihai Viteazul, pana la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj). In aceasta…

- Consilierul local PSD, Cristian Toader Pasti, este de parere ca primaria ar trebui sa se imprumute pentru a cumpara in acest an Casa de Cultura din Targu Jiu. Lacașul de cult este administrat de cativa ani de o firma de insolv...

- Opt ani se implinesc de cand actorul si poetul Vasile Cojocaru s a mutat intr o stea. S a intamplat pe 20 ianuarie 2010, o zi cu ger si troiene. Plecase spre Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, acolo unde trebuia sa se intalneasca cu studentii. Cu dragii lui studenti. Din pacate, nimeni nu…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu este evaluata, in prezent, la peste doua milioane de euro, fiind scoasa la vanzare, dupa ce fundatia care o administra a intrat in faliment. Primaria Targu Jiu nu are banii respectivi pentru ...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, vrea ca din acest an sa modifice modul de organizare a manifestarilor publice. De exemplu, de Ziua Varstnicilor vrea sa le ofere participantilor sapte zile de cultura, in loc de masa traditi...

- Municipalitatea din Targu Jiu ia in considerare infiintarea unei parcari in fata Casei de Cultura din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a discutat marti, 16 ianuarie, cu arhitectii gorjeni despre aceasta varianta, &ic...

- Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi" Iasi invita publicul joi, 11 ianuarie 2018, de la ora 17.30, la Filiala „Ion Creanga" (Casa de Cultura a Sindicatelor, Bd. Socola nr. 34), la vizionarea gratuita a filmului „Via Regis", un documentar istoric exceptional despre viata in exil a regelui Mihai I al Romaniei.…

- Astazi, Fortele Navale Romane participa la ceremonii militare de depuneri de coroane si jerbe de flori, la monumentele inchinate eroilor martiri cazuti pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, in garnizoanele Constanta si Mangalia, Braila si Bucuresti. Astfel, conform programului, la Constanta,…

- 20 decembrie 1989 a fost ziua in care Lugojul a fost declarat al doilea oras liber de dictatura comunista din Romania. Dupa 28 de ani, lugojenii si-au amintit de clipele traite atunci si i-au comemorat pe eroii Revolutiei. Manifestarile dedicate evenimentelor din Decembrie 1989, organizate…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca primaria ar fi interesata de situatia Casei de Cultura a Sindicatelor din oras, care risca sa ajunga pe mana unui privat. Imobilul a fost scos la vanzare de un lichidator judiciar. ...

- Un concert extraordinar de colinde s-a desfasurat duminica, 17 decembrie, incepand cu ora 18,30, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Evenimentul a cuprins un program bogat cu colinde traditionale, in interpretarea a zeci de artisti, intr-un aranjament muzical special gandit de profesorul…

- Primaria Targu Jiu este interesata sa cumpere Casa de Cultura a Sindicatelor, spune primarul Marcel Romanescu. Imobilul a fost evaluat la 8,7 milioane de lei, dar suma este prea mare ca sa fie suportata din bugetul local. In aceste condit...

- Artiștii Asamblului “Jidvei Romania” au adus, vineri, atmosfera sarbatorilor de iarna la Cugir, in spectacolul de Craciun, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Au intepretat tradiționalele colinde și cantece pastorale de grup. De asemenea, publicul a putut asculta cantece tradiționale romanești (cantece…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declart ca primaria ar fi interesata de situatia Casei de Cultura a Sindicatelor. Imobilul a fost scos la vanzare de un lichidator judiciar. Suma ceruta este de peste 2 milioane de euro. Romanescu sustine ca peste sase luni pretul va scadea,conform…

- Clubul Sportiv Viitorul Zalau va organiza si in acest an traditionalul eveniment “Vine Mosul la Viitorul”, momentul festiv urmand sa se desfasoare sambata, incepand cu ora 11, la Saca de Cultura a Sindicatelor din Zalau. Conducerea CS Viitorul Zalau vine si in acest an cu o surpriza pentru juniorii…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba va invita la sfarsitul acestei saptamani la un concert extraordinar de colinde. Evenimentul se va desfasura duminica, 17 decembrie, incepand cu ora 18:30, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, si va cuprinde un program bogat cu colinde traditionale.…

- La Sala Sporturilor din Galati va avea loc pe 22 decembrie 2017, de la ora 20:00, "Concert de Craciun" in compania celor de la Holograf. Holograf este printre cele mai de succes trupe din Romania, fiecare dintre albumele lor continand cateva cantece care au ajuns hituri in Romania. Trupa este in continuare…