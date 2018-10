Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a obtinut o victorie fara dubii la debutul in Liga Campionilor, 36-31 cu FTC Rail Cargo, intr-un meci disputat vineri seara in Sala Polivalenta. Diferenta de 5 goluri de la final a fost una reala, deloc norocoasa, reflectand intocmai randamentul foarte bun al campioanei...

- In etapa a doua din Liga Naționala de handbal masculin, Poli Timișoara a dat lovitura pe terenul campioanei Dinamo. Timișorenii s-au impus surprinzator contra celor de la Dinamo, scor 31-29, dupa un meci foarte bun, pastrand tradiția din sezonul trecut. Patru echipe au ramas la cota 0, in timp ce maximum…

- Fața de promoțiile anterioare, numarul absolvenților care au luat licența este mai mare, in ciuda faptului ca numarul studenților din promoția 2018 s-a mai diminuat pe parcursul celor șase ani de studii. Rezultatele examenului de licența susținut de absolvenții Universitații de Medicina și Farmacie…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, sambata, organizarea de alegeri in 11 filiale județene, unde sunt președinți interimari, inclusiv la PSD București, unde președinte este Gabriela Firea. Potrivit unor surse politice, Dragnea a propus, in ședința CExN PSD, organizarea de alegeri pentru funcția…

- Academia de Studii Economice din București – Centrul Teritorial Deva organizeaza sesiune de admitere pentru studii universitare de licența Invațamant la Distanța, la specializarea Management. Inscrierile vor avea loc in perioada 10-15 septembrie 2018, intre orele 8:00-16:00, la Centrul Teritorial…

- Administratia PSD-Firea revine pe ordinea de zi a CGMB cu proiectul privind preschimbarea autorizatiilor de taxi a caror valabilitate expira anterior datei de 29.02.2020, desi PNL a solicitat punerea in transparenta a proiectului, iar primaria condusa de dna Firea s-a facut ca uita sa publice proiectul…

- Un proiect privind furnizarea de internet Wi-fi gratuit in Bucuresti va fi discutat, in sedintele urmatoare, de consilierii generalii ai Primariei Capitalei. Proiectul face parte din obiectivele asumate de Guvern in 2015 prin Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020.