Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef de campanie al lui Trump, Paul Manafort, a impartasit date ale sondajelor din timpul campaniei prezidentiale din 2016, unui asociat acuzat de legaturi cu serviciile de informatii ruse, iar procurorii spun ca a mintit despre asta, potrivit unei probe depuse marti in instanta, relateaza Associated…

- Bucurestenii au ales sa petreaca primele doua zile din 2019, zile libere pentru majoritatea salariatilor, in mallurile din Capitala. Astfel, potrivit reprezentantilor AFI Cotroceni, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Bucuresti, traficul in primele doua zile din an a fost cu o treime mai…

- Peste 19 milioane de oameni ajung anual la medic din cauza durerilor de spate. Nu fiecare durere de spate indica insa o problema grava. Postura incorecta, durerile musculare trecatoare sau cele cauzate de afecțiuni precum gripa sau raceala nu ne pun sanatatea in pericol. Atunci cand durerea ne impiedica…

- Intre concurenții electorali trebuie sa existe anumite limite, iar Codul de conduita a partidelor in timpul campaniei electorale este binevenit. De aceasta parere este președintele Parlamentului, Andrian Candu.

- Avionul Boeing 757, pe care Trump l-a folosit frecvent pe parcursul campaniei sale electorale, stationa in momentul in care a fost lovit de un alt avion privat, un Bombardier Global Express, in timpul manevrei de parcare.Avionul Bombardier, in care se aflau trei persoane, a lovit o aripa…

- 'Vanatoarea de vrajitoare ipocrita continua, dar Mueller si banda lui de democrati furiosi se uita doar la o parte, nu si la cealalta. Asteptati pana iese la iveala cat de oribil si de pervers ii trateaza pe oameni, distrugandu-le vietile pentru ca refuza sa minta. Mueller este un procuror conflictual…

- Oficialii Facebook incearca sa explice atitudinea companiei in legatura cu presupusa utilizare de catre Rusia a retelei de socializare in scopul influentarii rezultatului scrutinului prezidential din SUA, dupa ce o investigatie New York Times a sugerat ca firma a ignorat activitatea rusa.

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,15% din voturi, a lansat un apel la schimbarea destinului Braziliei in primul sau discurs, relateaza AFP.