Mâna dreaptă a Sf Spiridon va fi adusă la Iaşi, de hramul Sf Cuvioase Parascheva Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, moastele Sf Cuvioase Parascheva vor fi scoase din Catedrala Mitropolitana in dimineata zilei de 11 octombrie. Dupa ce va fi purtata in procesiune, racla cu moastele Cuvioasei va fi depusa spre inchinare intr-un baldachin special amenajat pe platoul din fata caminului telologic. Sambata seara, de la ora 19,00 va fi organizat pelerinajul Calea Sfintilor, in cadrul caruia moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si Sf Spiridon vor fi purtate in procesiune pe traseul strada I.C.Bratianu - Str Cuza Voda - Str Armeana - Biserica Armeana -… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

