- Nepotul secret al lui Gheorghe Dinca, celebru artist, a fost socat sa vada ca unchiul lui sustine ca a ucis doua fete, dupa ce le-a rapit. Intreaga poveste a cazut ca un traznet pentru toti din familia lor. Intreaga lume este zguduita de ceea ce s-a intamplat in casa presupusului criminal din Caracal.

- Gheorghe Dinca este dus din nou astazi acasa pentru ca autoritatile fac cercetari pentru a aflat daca acolo a fost ucisa Alexandra sau nu. Principalul suspect in cazul disparitiei adolescentei de 15 ani este prezent alaturi de oamenii legii.

- Apar informații de ultima ora in cazul lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto in varsta de 66 de ani ce este suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșeanu. Soția acestuia se pare ca ar fi venit in Romania impreuna cu cei 4 copii ai cuplului și acum participa și ea la percheziții.

- Avocatul lui Gheorghe Dinca a facut primele declaratii, dupa ce presupusul criminal a fost dus in fata magistratilor cu propuenre de arestare preventiva pentru 30 de zile. A fost arestat, insa el sustine ca este nevinovat.

- Mihaela Luiza Melencu, in varsta de 19 ani, a disparut pe 14 aprilie, dupa ce s-a urcat intr-o masina la ocazie. Vineri, in fata casei presupusului criminal al Alexandrei si suspect in cazul disparitiei fiicei sale, Monica Melencu a spus ce avea pe suflet.

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!