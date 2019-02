Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Capitalei a adoptat in sedinta de marti un proiect de hotarare care prevede acordarea a 1.500 de lei pentru plata chiriei lunare, in cazul victimelor violentei in familie, pe durata reabilitarii. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, la propunerea primarului general,…

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale a verificat documentele tuturor medicilor care lucreaza in spitalele din subordinea Primariei Capitalei și nu au fost gasite nereguli, a anunțat luni primarul Gabriela Firea. "Toata aceasta nebunie privind posibilitatea sa ajungi la un medic fals... Acele…

- De la primele ore ale dimineții și pana in jurul pranzului, pe Podul Grant din București se circula bara la bara. Același lucru se intampla și dupa ora 17.00, cand mii de mașini traverseaza podul. Doar tramvaiul 41 iși face de cap și ajunge din zona Crangași la stația Turda sau invers in doar doua minute.…

- Atac umilitor la adresa primarului Capitalei, Gabriela Firea. Atacurile edilului la adresa șefului PSD pe tema bugetului Capitalei denota un „tupeu de mahala”, susține purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca.„Cat tupeu de mahala poate avea Firea! S-a cocoțat pe scandalul primarilor cu bugetele…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat cu privire la alocarile din proiectul de buget pentru autoritatile locale ca întotdeauna este loc si de mai bine, transmite Agerpres."Întotdeauna este loc si de mai bine, dar sa nu uitam un singur lucru, ca bugetul…

- Primaria Capitalei a lansat in dezbatere publica, pana pe 8 februarie, un proiect care prevede ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Ridicarea se va face de catre Compania Municipala Managementul Transportului care va activa non-stop. Plata pentru recuperare pornește de la 500 de lei.In…

- CREART, instituție aflata in subordinea Primariei Capitalei care se ocupa de organizarea de concerte și targuri, intenționeaza sa incheie un acord-cadru pe doi ani in valoare de aproape 7,3 milioane de lei pentru a achiziționa bilete de avion. Anunțul a fost publicat pe SEAP. Potrivit documentației,…

- "Ma bucura faptul ca, in sfarsit, pe strazile Capitalei vor circula autobuze noi si moderne, care vor asigura bucurestenilor servicii de transport civilizate, la standarde europene. Primele 30 de autobuze Otokar, achizitionate de Primaria Capitalei si predate STB SA, vor iesi in trasee incepand cu…