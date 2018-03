Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Brasov care a avut un accident de munca si a avut nevoie de mai multe interventii chirurgicale la mana dreapta, nu primeste pensie de boala pentru ca specialistii care i-au evaluat capacitatea de munca au decis ca are o „deficienta functionala minima”, cu toate ca nu isi poate folosi deloc…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit pe loc, dupa ce a fost calcata de o masina, in judetul Botosani. Soferul autoturismului sustine ca aceasta ar fi fost impinsa chiar de iubitul ei.

- In ultimii 8 ani, Oltenia a fost regiunea din care au plecat cele mai multe persoane la munca in strainatate. Statisticile oficiale arata ca numarul acestora se apropie de 5.000. Iar principalele motive sunt salariile mici si conditiile proaste de munca din Romania.

- Din totalul anunțurilor de locuri de munca din țara, 26% se regasesc in regiunea centru, conform statisticilor efectuate de BestJobs. Cele mai multe oferte sunt pentru candidații din Brașov (1.592 anunțuri), Sibiu (1.030 anunțuri) și Tirgu-Mureș (839 anunțuri). In ceea ce privește domeniile de activitate…

- Decanul Facultatii de Medicina a Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) ”Iuliu Hatieganu”, Anca Buzoianu, a primit, marti, Ordinul National de Merit al Frantei in grad de Cavaler, fiind singura femeie din Cluj careia i s-a inmanat...

- Human Resources Consulting in parteneriat cu First Job School organizeaza in perioada 15-16 martie CEL MAI MARE TARG AL LOCURILOR DE MUNCA. Evenimentul, care va avea loc la ITC Brasov, va gazdui peste 50 angajatori din judetele Brasov si Covasna care pun la dispozitia participantilor peste 400 locuri…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Inspectorul-sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, colonelul Gheorghe Pavaloaia, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in timpul programului de lucru. „Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva…

- Ion Dragoman, din București, dar și alți cititori cu diferite grade de invaliditate, ne intreaba ce salariu are asistentul personal pentru persoanele cu handicap, in momentul de fața, și care este actul normativ care reglementeaza aceasta problema. RASPUNS: Asistentul personal, angajat cu un contract…

- O femeie, de 50 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost lovita de o masina. Tragedia a avut loc, aseara, în jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica. În urma loviturii, victima a fost transportata la Spitalul…

- Numarul femeilor militar trimise de Armata Romaniei in zone de razboi este mic. I n Afganistan, locul unde se desfașoara principala misiune externa a soldaților romani, sunt mai puțin de 15 femei. Majoritatea au misiuni care țin de zona logistica, nu sunt implicate in misiuni care sa implice un contact…

- O femeie de 46 ani, din municipiul Bucuresti, a produs un accident care s-a soldat cu doua victime ranite usor. Ieri, in jurul orei 14.35, femeia a condus un autoturism pe str. Cometei, iar la intersectia cu str. Stefan cel Mare nu a respectat semnificatia indicatorului „Oprire”, a patruns in intersectie…

- O femeie a decedat pe 12 februarie curent intr-un accident cumpli in aproapierea orașului localitatea Dingley, Marea Britanie. Rudele au nevoie in total de 5 mii de lire sterline pentru a putea rapatria corpul neinsuflețit al femeii, care a lasat in urma un fiu de 14 ani. Deocamdata au fost adunate…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca incadrate in condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie inainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pina acum a fost elaborata la inceputul anilor 90. Intre timp, unele locuri de munca au disparut…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca încadrate în condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie înainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pâna acum a fost elaborata la începutul anilor…

- Femeie ranita intr-o explozie la Codlea. O femeie in varsta de 70 de ani a fost grav ranita, joi dimineata, in urma unei explozii produse in locuința sa din municipiul Codlea, judetul Brasov. Femeia a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza…

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe 70% din suprafata corpului. Ea a fost dusa initial la spitalul din Codlea, dupa care a fost mutata la UPU Brașov cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului. Explozia a avut loc, din primele informații,…

- Doua noi decese provocate de gripa s-au inregistrat marti, fiind vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 61 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 39. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti au fost confirmate…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- "Plata egala la munca egala" Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, într-o emisiune la Antena 3 ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, între care "plata egala la munca egala", mentionând ca acesta a fost motivul care a dus la scaderea salariilor…

- ISU Maramures anunta ca in cursul zilei de joi, 15 februarie, in Baia Mare a avut loc un accident de munca. Mai exact, hainele unei persoane care muncea langa Crenguta s-au aprins pe el. ZiarMM The post Accident de munca in Baia Mare: Hainele unei persoane au luat foc appeared first on ZiarMM .

- Nina Iliescu a fost mereu un personaj discret, care s-a ferit sa-și expuna viața in public. Ion și Nina Iliescu au o casnicie de 66 de ani și, deși fostul sef al statului a fost mai mereu in atenția presei, soția acestuia a pastrat mereu o doza de intimitate in ceea ce o privește.

- Un angajat al Tirrena Scavi SpA, constructorul unui lot al autostrazii Sebeș – Turda, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, la trei ani de la moartea unui coleg de șantier. De asemenea, in solidar cu firma, trebuie sa plateasca 35.000 de euro daune morale. Sentința a…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o casa din localitatea Sinca Veche. La fata locului se intervine cu doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si cu trei echipaje SMURD. O femeie si un copil au fost raniti si au nevoie de ingrijiri medicale. Femeia a suferit arsuri pe 90 la…

- O femeie in varsta de 55 de ani a murit la spital, iar un barbat de 59 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Prelungirea Saturn. ”Un sofer in varsta de 59 de ani care circula pe strada Prelungirea Saturn a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens lovind…

- Doua echipaje SMURD, doua de descarcerare și unul de pompieri au intervenit vineri noapte pe Calea București, Brașov, în urma unui accident rutier grav, în care au fost implicate doua autoturisme, în zona Metro - Selgros.

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 20:30, pe Soseaua Vestului, zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa regulamentar strada. La sosirea medicilor, victima era constienta, insa se pare ca ar fi…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Un barbat a decedat, un altul a suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului Bucuresti, 29 ianuarie 2018 - RADET anunta ca in jurul orelor 17.00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Mirabela Dauer a scris istorie in muzica ușoara romaneasca, dar cu toate acestea a ieșit la pensie cu bani de nimic. Insa, cu toate acestea, mare artista nu se plange. Mirabela Dauer, al carei nume real este Mirabela Scorțaru , este uul dintre marile nume ale scenei muzicale din Romania. Face parte,…

- Un accident grav a avut loc noaptea treccuta pe un drum judetean din Suceava. Un barbat in varsta de 31 de ani a condus sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp, apoi s-a rasturnat.

- Un barbat din orasul Babadag a murit, vineri dupa-amiaza, in santierul Vard Tulcea SA, in timp ce incerca sa fixeze o piesa metalica cu o greutate de aproximativ 40 de tone, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins…

- Un biciclist a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit miercuri seara de un autoturism, pe drumul european E85 in dreptul localitații Caldarușanca. Biciclistul a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava. Din primele verificari…

- Zicala „fug de munca mai ceva ca dracul de tamaie!” li se potrivește manușa asistaților sociali din Barlad, beneficiari ai Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Le place nevoie mare sa primeasca in fiecare luna bani de la stat fara sa faca nimic, apa ca nici prin cap nu le trece sa-și…

- Doi muncitori au murit, iar alti patru sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza agentia ANSA si cotidianul La Repubblica.

- Accident la locul de munca: o femeie de 49 de ani, originara din satul Budjak, angajata la o fabrica de dulciuri din Comrat (Gagauzia), a ramas fara antebrațul drept, care i-a fost prins într-un malaxor. Ofițerul de presa al Direcției de poliție Gagauzia, Snejana Tucan, a declarat…

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…

- Demersul unei femei din Buzau de a-și completa dosarul de pensionare s-a impotmolit printre ruinele sediului unei foste stațiuni de cercetare. In locul unei arhive, fosta angajata a gasit ziduri fara acoperiș și feresetre, pe jos fiind impraștiate dosarele cu statele de plata care ar fi trebuit sa-i…

- Accident violent in raionul Edineț. Trei persoane au fost traumate dupa ce mașina cu care se deplasau s-a tamponat intr-un copac. Impactul a avut loc azi dimineața in jurul orei 05:30 in apropiere de localitatea Hlinaia.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier (pe fondul neadaptarii vitezei, un autoturism s-a izbit de un cap de pod de pe marginea drumului), circulația pe DN1 Sinaia — Brașov se desfașoara ușor ingreunat (pe un fir, alternativ) la km…

- O femeie in varsta de 30 de ani si un copil de 12 ani au fost raniti, vineri seara, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, cele doua persoane fiind lovite o masina care a intrat in statia de autobuz in care se aflau. Masina a ricosat acolo dupa ce fusese lovita de un alt autoturism care a efectuat…