Stiri pe aceeasi tema

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- Premierul Vasilica Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement, declansate de Comisia Europeana. Guvernul va avea evaluari lunare asupra masurilor care trebuie adoptate.

- Legislatia in vigoare imputerniceste Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspectia fiscala la cetateni este prevazuta in Codul de procedura fiscala si in legislatia secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Un copil din Vaslui a fost impușcat in timpul unei partide vanatoare Foto: pixabay.com Un copil de 13 ani, din judetul Vaslui, a fost grav ranit în timpul unei partide de vânatoare care se desfasura în apropierea orasului Murgeni. Parintii acestuia au spus ca minorul…

- „Vin de 30 de ani aici, de cand l-au omorat. E si consatean de-al meu. A fost un om super. Nu cred ca se va mai naste presedinte ca Nicolae Ceausescu. El a creat locuri de munca, a dat locuinte populatiei, a tinut cu tara. Astazi este criticat, pentru ca lumea nu stie cum a fost pe timpul lui. Pe…

- O femeie care s-a operat de hernie a inregistrat cu smartphone-ul discutiile avute de personalul medical in timpul interventiei chirurgicale. Ethel Easter, din Texas, a inregistrat in secret procedura din curiozitate, deoarece avusese o discutie neplacuta cu doctorul ei inainte. „Cine te crezi? Trebuie…

- Trei barbati, printre care si un turist roman in varsta de 29 de ani, au fost impuscati duminica, in Manhattan, in apropiere de cladirea Empire State Building, relateaza New York Daily News, preluat de Digi 24.Incidentul a avut loc in fata unui magazin de bauturi, dupa o rafuiala intre doi rivali. La…

- Mai multi oradeni iau parte la protestele ce au loc in Bucuresti. Ei au pornit, sambata dimineata, din Oradea, in cadrul actiunii „Coloane impotriva celor fara coloana“. Cinci protestatari si-au personalizat masinile cu simboluri ale asociatiei Oradea Civica si miscarilor #Rezist si #TotipentruJustitie.

- Aproape 8.000 de politisti s au aflat suplimentar in teren in ultimele zile, in judetele afectate de ninsori, pentru prevenirea evenimentelor generate de vremea rea. Politistii au aplicat 12 amenzi administratorilor de drumuri si 643 conducatorilor auto, dintre care 6 pentru lipsa anvelopelor de iarna.…

- Cercetatorii de la Universitatea Duke din Statele Unite au facut un studiu care a demonstrat ca laptele poate determina un fumator sa renunte la acest viciu. Cei care au participat la experiment au marturisit ca, atunci cand au consumat un pahar de lapte inainte de a fuma, au fost dezgustati…

- Politia din Myanmar a deschis focul marti seara in vestul tarii asupra unei multimi de nationalisti budisti furiosi, omorand sapte manifestanti, intr-o regiune unde s-au inregistrat violentele impotriva minoritatii musulmane rohingya care au facut mii de morti si sute de

- "Nu sunt rasist. Pot sa va spun ca sunt persoana cea mai putin rasista pe care ati intervievat-o vreodata", le-a transmis duminica jurnalistilor Donald Trump de la clubul sau de golf de la West Palm Beach, unde s-a intalnit la un dineu cu liderul majoritatii din Camera Reprezentantilor. Mesaj…

- Povești parca desprinse dintr-o alta lume. Comportament inumat din partea lucratorilor medicali, tratament incorect, neglijența și neprofesionalism care a dus la traume psihologice, copii nascuți cu probleme și chiar pierderea copiilor, toate au fost povestite cu durere de catre femeile care au avut…

- MODIFICARI…Noul regulament de organizare a scolilor a fost modificat de ministrul Educatiei, Liviu Pop, iar unele schimbari s-ar putea sa ii nemultumeasca pe elevii vasluieni. Acestia trebuie sa isi ia la revedere de la telefoanele mobile in timpul orelor, pe care vor trebui sa le depoziteze intr-un…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a…

- Fosta componenta a naționalei Romaniei, Gabriela Artene a fost diagnosticata cu o tumoare glomica la urechea dreapta. Trebuie urgent operata. Fosta extrema stanga a "naționalei" Romaniei, Gabriela Artene a deschis in 2010, la Galați, o școala de handbal. A numit-o Handbal Art, de la Artene, dar, la…

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP.Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti, la Panmunjom,…

- Berbec. Luna aceasta vine cu o mare energie pe zodia Capriconului și al Scorpionului. Pentru tine, se va pune accentul pe cariera, pe șefi, pe superiori, pe organizațiile statului. Ce ai nevoie sa schimbi in cariera ta? Acum este momentul ideal de a-ți face un plan de lunga durata pentru evoluția…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent, citat de Agerpres.

- ”Contractul de concesiune pentru realizarea Clinicii Lukmed, care stabilea pretul si suprafata de teren, a fost aprobat de catre Consiliul Local in timpul mandatului dlui primar Funar, in 2004. In timpul mandatului meu, Consiliul Local a detaliat prin Hotarari de Consiliu precizarile din contractul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Koenigsegg a facut publice, in premiera, imagini video din cadrul crash testelor organizate cu hipercarul Regera. Automobilul super sport cu o valoare de peste doua milioane de euro a trecut printr-o serie de probe de foc pentru a ajuta inginerii sa faca in primul rand o masina sigura si apoi una dinamica.

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludesti, judetul Dambovita, a fost impuscat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Victima este fiul primarului, profesor universitar. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare, iar incidentul a avut loc in…

- In ceea ce privește organizarea unui referendum pentru redefinirea familiei, Liviu Dragnea a afirmat ca va fi organizat ”cat de repede”. ”Da, cat de repede. Nu mai vreau sa dau termene - pentru ca am primit tot felul de piedici - si am spus cat de repede. Ne apucam sa eliminam piedicile pentru…

- Un agent al Politiei Locale din Buzau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean dupa ce i s-a facut rau la serviciu, in sediul instituției. Acesta a leșinat in timpul ședinței de instructaj, inainte sa intre in serviciul de paza. Potrivit unor surse, politistul local ar fi cazut la…

- In perioada 13 – 14 decembrie a.c., zeci de jandarmi calaraseni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor la partidele de handbal masculin si futsal ce se vor desfasura la Sala Polivalenta din oras.

- Cei doi liceeni care au ucis cu sange rece un sofer si au ranit-o pe sotia acestuia, dupa ce au fost luati "la ocazie", raman in arestul IPJ Calarasi cel putin pana pe 1 ianuarie. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi asteapta expertizele solicitate in dosar pentru a putea finaliza…

- Rusia, selectionata tarii gazda, va întâlni echipa nationala a Arabiei Saudite, joi, 14 iunie, de la 17:00 (ora României), în meciul inaugural al Campionatului Mondial din 2018, pe Stadionul Lujniki din Moscova.

- Sfaturi care va pot ajuta la gasirea solutiei optime pentru dezghetarea geamurilor de la masina, in timp util: 1. Porneste caldura si iesi din masina cat timp se incalzeste motorul. 2. NU utiliza niciodata apa fiarta, deoarece risti sa cumperi alt parbriz. 3. Pentru dezaburirea…

- 1. Te consoleaza atunci cand ești trista. Daca soțul tau prefera fericirea ta in defavoarea fericirii lui, este cel mai bun soț. In mod normal, barbaților nu prea le pasa de acest lucru, insa daca pentru soțul tau este important acest lucru, inseamna ca te iubește sincer și va face tot ce-i sta in…

- Zapada care a cazut in Muntii Bucegi, in timpul noptii de luni spre marti, este viscolita, astfel ca sunt zone unde stratul are peste un metru. Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa nu se aventureze pe trasee, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit salvamontistilor prahoveni,…

- Jurnalistul Nicolae Negru este de parere ca în campania pentru referendumul de revocare a primarului suspendat Dorin Chirtoaca, PPDA a facut jocul partidelor pro-ruse. Astfel, Negru explica îndemnul liderului formațiunii, PPDA, catre oameni de a face alegerea „de sine statator”.…

- Declarația a fost facuta în cadrul unei emisiuni la Impact TV. Tanase a declarat ca nu va merge la referendum. ”A fost o mare eroare ca s-a acceptat organizarea acestui referendum. Este un precedent foarte periculos. Ori de câte ori se reconfigureaza majoritațile…

- Activitatea miniștrilor va fi supusa unei evaluari pâna la mijlocul lunii decembrie, iar cei care nu dau dovada ca iau în serios problemele cetațenilor – vor demisiona. Mai exact, președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a anunțat în…

- Gazeta Sporturilor a scris ca directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a fost implicat intr-o bataie care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un club de noapte din Bucuresti. Stoica a recunoscut incidentul, insa a precizat ca nu a participat la bataie, ci doar a incercat sa aplaneze…

- "A fost foarte dificil pentru mine ca n-am avut cum sa-l vad pe bunicul meu. A fost a saptea orara in ultimii doi ani cand am incercat. Nu am avut ce sa fac, am incercat cu scrisori, am incercat la telefon si fata in fata, am stat patru ore in fata casei la un moment dat. Tot timpul a fost un raspuns…

- Legea privind finanțarea activitații partidelor politice și a campaniilor electorale este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), care a admis sesizarea formulata de 50 de deputați aparținand grupurilor parlamentare ale USR, PMP și PNL. Potrivit unui comunicat…

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 6-19 noiembrie. Pe intreg intervalul de prognoza, variatiile termice vor fi spre scadere, usoara si treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime…

- Dezvaluiri inedite despre copilaria gazdei show-ului „WowBiz”, dar si despre primele sale iubiri. Constantin Slav a venit pentru prima data la Kanal D, unde a povestit cum era Victor, fiul sau, in copilarie, ce sfaturi i-a dat in legatura cu fetele si cate relatii oficiale a avut. „Timpul este prea…

- Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Nastase și Vlad Plahotniuc sunt politicienii care se bucura de cea mai mare incredere a populației. Asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat la solicitarea ziarului „Timpul" de catre compania sociologica Fondul Opiniei Publice „FOP".