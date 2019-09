Stiri pe aceeasi tema

- …și ori a uitat ce a promis in CAMPANIA ELECTORALA ori ne demonstreaza ca nu are O FORȚA in Consiliul Județean, ca nu s-a IMPUS, iar „fetele noastre, mamicile noastre, femeile din municipiu sa nu mai nasca la Sibiu sau București”. sursa foto/infopuls Declarație, fara cunoaștere, in campania electorala…

- Mai mulți polițiști și criminaliști, insoțiți de un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, au ridicat, marți seara, noi probe din gospodaria femeii acuzate ca și-a asfixiat copilul nou-nascut, existand suspiciuni ca aceasta nu ar fi la primul caz de pruncucidere. Este vorba despre…

- Dumitru (Pusi) Dinulescu, unul dintre cei mai importanti dramaturgi si prozatori romani, s-a stins din viata, a anuntat, vineri, Uniunea Scriitorilor. "Prin disparitia lui Dumitru (Pusi) Dinulescu, Uniunea Scriitorilor din Romania si intreaga noastra lume literara sufera o grea pierdere", a transmis…

- Mamicile din Slatina organizate intr-un grup pe Facebook au hotarat sa-i ceara socoteala primarului pentru faptul ca locurile disponibile la cresele din Slatina sunt mult sub necesar si, chiar mai mult, s-ar acorda „pe pile“.

- In ultima perioada s-a creat o adevarata isterie in mediul online datorita aplicației FaceApp care, printre alte funcții, ofera utilizatorului posibilitatea de a-și imbatrani chipul. FaceApp este o aplicație creata de o companie din Rusia care foloseste inteligenta artificiala pentru a scana fete și…

- Este extrem de onest, direct, si nu ii este teama sa critice – fie procesele extrem de greoaie pe care cetatenii le au cu statul, fie infrastructura care "s-a deteriorat" din anii "90 si pana in prezent. Bryan Jardine este, mai...

- Ramona Ioana Bruynseels, consilier de stat, este candidatul Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Prima femeie intrata in cursa pentru Palatul Cotroceni la alegerile prezidențiale din acest an si-a lansat oficial candidatura astazi la Sala Polivalenta…