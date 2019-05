Stiri pe aceeasi tema

- 50 de angajati ai Primariei Municipiului Constanta au donat astazi sange in cadrul campaniei demarate impreuna cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine: "Da viata din viata ta Doneaza sange ldquo; La fiecare trei secunde, unul dintre noi este in pericol si are nevoie sa primeasca sange asa ca este…

- Mai multi angajati ai Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din municipiu vor dona sange de Ziua Mondiala a Teatrului, la Centrul Regional de Transfuzie Galati, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al institutiei, Rodica Ajder. Potrivit acesteia, prin actiunea respectiva, teatrul doreste…

- Avand in vedere deficitul de sange pentru transfuzii in unitațile medicale romanești și una dintre prioritațile Poliției Romane, salvarea de vieți omenești, in ziua de 15 martie a.c., cadre din Inspectoratul de Poliție Județean Buzau vor dona sange. Astfel, din solidaritate cu cei carora starea de sanatate…

- Animati de acest minunat imbold circa 100 de militari voluntari si cadre militare din Centrul de Instruire pentru ISR, Parașutiști, Operații Speciale si JTAC "General-maior Grigore Bastan" au participat astazi, 14 martie 2019, la o activitate de donare de sange. Tinerii care se instruiesc in centru…

- La Timișoara poți face diferența in viața celor aflați in nevoie de… sange. Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” continua proiectul „Implica-te si schimba destine”. Impreuna cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara, reprezentantele Academiei Mamicilor va cheama sa donați sange, in…

- Inceputa de Valentine’s Day și desfașurata pe durata a trei zile, campania „Speranța pentru viața! Doneaza sange!” a depașit toate așteptarile. Aproape 300 de oameni au trecut prin fața personalului de la Centrul de Transfuzii Bacau, fie ca recoltarea s-a facut la sediul centrului județean sau in caravana…

- O noua acțiune in cadrul campaniei „Doneaza sange, salveaza vieți!”, inițiata de Clubul Rotary Lugoj, va avea loc la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei”. Acțiunea, organizata impreuna cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara, va avea loc in zilele de 18 și 19 februarie, de la…

- Dupa succesul inregistrat anul trecut, campania „Speranța pentru viața! Doneaza sange!” revine de Valentine’s Day cu ediția a II-a. Campania de donare de sange, organizata de Asociația Bronx People in colaborare cu Auchan Bacau și Centrul de Transfuzii Bacau, se va derula dupa urmatorul program: joi,…