- Parintii unei tinere vietnameze se tem ca fiica lor se afla printre cele 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific in comitatul britanic Essex, dupa ce au primit un ultim mesaj de la aceasta in intervalul de timp in care tirul era adus din Belgia in UK, marti seara, relateaza The Independent…

- Vehiculul in care au fost gasite 39 de cadavre in comitatul britanic Essex este un camion frigorific, a anuntat miercuri consilierul delegat al Asociatiei Transportului Rutier (Road Haulage Association), Richard...

- Sa uitam pentru o clipa maniera în care Donald Trump i-a vândut pe kurzi în cursul unei admirative convorbiri nocturne cu durul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si decizia lui de a retrage trupele americane, care i-a luat prin surprindere pe consilierii de la Casa Alba, respectiv, bombasticele…

- In ultimul timp, apelurile false la 112 au devenit tot mai dese, iar ultimul caz de acest gen s-a inregistrat in Vrancea, acolo unde un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca și-a ucis iubita. Ajunși la fața locului, polițiștii au vazut ca totul a fost numai o farsa.

- Ana Bogdan (152 WTA) a bifat a patra victorie de la US Open. Ultimul succes a fost inregistrat in primul tur de la ultimul Mare Șlem al anului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț-bomba dupa cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției . Romanca venea cu un moral bun in…

- Marcel Toader a decedat astazi, in curtea avocatului sau, dupa ce a suferit un infarct. Omul de afaceri in varsta de 56 de ani renuntase la haina de "Don Juan" si se incepuse sa-si piarda din exuberanta cu care ne obisnuise. Cu toatea acestea, pe Facebook, continua sa posteze frecvent si nu se temea…