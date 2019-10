Stiri pe aceeasi tema

- Adriana, fetița de 11 ani disparuta de acasa și gasita moarta, a fost ucisa la 30 de minute dupa ce a fost rapita, potrivit declarațiilor facute de procurori și criminaliști. Aceștia exclud, insa, varianta ca ar fi fost ucisa de mai multe persoane.

- Duminica dupa amiaza polițiștii au facut o descoperire ingrozitoare in Dambovița! Trupul Adrianei, fetița de 11 ani disparuta vineri, a fost gasit intr-un tufiș. Acesta prezenta urme de violența.

- Fetita de 11 ani, care a disparut vineri dupa ce a plecat de la scoala, a fost gasita moarta pe camp, potrivit Digi 24. Pe corp ar fi fost descoperite urme de violenta, iar politia are si un suspect: un cetatean olandez. Stirea initiala: Alerta in Dambovița, unde o fetița de 11 ani este de negasit […]

- In a doua zi de Craciun a anului 2018, o fetita care are acum doi ani a adormit in mod obisnuit. De atunci insa, ceva incredibil se intampla. Micuta doar mai deschide ochii din cand in cand, dar nu da semne clare ca ar fi treaza. Practic, copila doarme continuu de nu mai putin de opt luni.