Mamele minore si copiii lor. Romania se afla pe primul loc in UE la numarul mamelor adolescente

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit organizatiei, cu toate ca numarul nasterilor la mamele minore a scazut usor in 2018, atat in cazul mamelor sub 15 ani (de la 743 in 2017 la 674), cat si in cazul celor cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani (de la 18.173 la 17.307), situatia ramane "ingrijoratoare" privind ordinul nasterilor…

- "Planul va consolida si va dezvolta si mai mult pozitia noastra de lider la o serie de productii bio", se arata in comunicatul Ministerul Agriculturii din Bulgaria.Institutia vrea sa sprijine fermele bio mici si mijlocii prin promovarea producatorilor, adoptarea unor scheme de angajare…

- Rata de angajare a tinerilor cu varste de 20-34 de ani din Uniunea Europeana care au urmat un nivel de educatie tertiar in ultimii trei ani a fost de 85,5% in 2018, cu 0,6 puncte procentuale peste nivelul din 2017, dar cu 1,4% sub nivelul maxim de 86,9% atins in 2008.

- Un numar de 420.000 de contribuabili au primit, in perioada 3 - 5 iunie 2019, suma totala de 700 de milioane de lei reprezentand taxe auto achitate de acestia in intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017, informeaza miercuri Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "Demersul Ministerului…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a avertizat iar Guvernul, afirmand ca "s-a dat prea mult" fara sa se tina cont de cat poate duce economia si, din aceasta cauza, tara noastra a ajuns sa importe foarte mult. Potrivit acestuia, desi Romania a avut un ritm anual de crestere de peste doua ori…

- Romania se confrunta in continuare cu o situatie ingrijoratoare la capitolul mame minore, casatorii timpurii si lipsa accesului la educatie, ocupand locul 51 din 176 referitor la siguranta vietii copilului, in urma unor tari ca Tunisia, Oman sau Kazahstan, potrivit ultimului raport Save the Chidren.…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%. Potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar în ultimele patru…

- Mirela Vaida, mama pentru a treia oara, a rabufnit pe contul ei de socializare, unde și-a exprimat nemulțumirea fața de legile mamelor din Romania, mai exact, despre restricțiile acestora de a lucra, atata timp cat primesc indemnizația lunara.