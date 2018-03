Mamele celor mai cunoscute vedete din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Neagra este cea mai fotografiata cladire din Romania si are in fiecare an peste 250.000 de vizitatori. Pe langa istoria ei si dimensiunile impunatoare, are si cateva atractii unice.

- Vorbim astazi cu un om foarte modest, rezervat, cult, interlocutor interesant, a carui viața este legata de muzica. E Nicolae Binzari, profesor de muzica la Școala de Arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici” din orașul Cornești. — Cind a venit muzica in viața dvs.? — Desigur, in copilarie. Cind invațam…

- Dificultatea cu care se confirma diagnosticul de gripa clinica e unul dintre motivele pentru care Romania nu indeplineste conditiile pentru a decreta epidemie nationala de gripa: in statistici sunt prinsi prea putini bolnavi. Ce se vede e insa doar varful iceberg-ului, avertizeaza specialistii.

- Mamele si cei care sunt in concedii medicale vor primi banii care li se cuvin, un proiect de act normativ urmand a fi prezentat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

Mamele, bolnavii de cancer si cei care sunt in concedii medicale din diferite motive vor primi banii care li se cuvin, un proiect de act normativ urmand a fi prezentat saptamana viitoare, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Mamprenoare, platforma online care unește sub același acoperiș mamele antreprenor romance din țara și din Diaspora, a fost lansata si ofera promovare gratuita tuturor membrelor Comunitatii Mamprenoare. http://mamprenoare.eu/ este o platforma care aduna intr-un singur loc și face cunoscute la nivel național…

- Diagnosticata cu cancer pulmonar, o jurnalista a trecut, noaptea trecuta, prin momente cumplite și a ajuns de urgența la spital. In urma cu un an si opt luni, jurnalista Miriam Eugenia Soare a aflat ca are cancer mamar. Intre timp, boala crunta s-a extins la plamani. In cursul zilei de sambata, jurnalista…

- Continua controversele pe seama despre abuzurile procurorilor ploieșteni, facute de cuplul Cosma-Ghița. DNA nu ofera explicații și acuza intenția unor șantaje STOP Toata lumea așteapta cu emoție revenirea din Japonia a ministrului Toader, deși soluția presupusa nu va rezolva nimic, totul depinzand…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Partidul Neamul Romanesc, care se declara declara dușman inverșunat al prezenței “societații civile” a lui George Soros in Romania, a fost inscris la Tribunalul București pe 7 februarie 2018.

- Cristi Borcea a luat hotararea de a-si implica baiatul cel mare, pe Patrick Borcea, in business-urile sale. Apropiatii sustin ca fostul sef de la Dinamo si-a bagat fiul in afaceri pentru a-i da posibilitatea sa se descurce singur pe plan financiar, dar si sa fie sigur ca tot ce are el este pe maini…

- Fara indoiala, unul dintre cele mai cunoscute seriale din lume este „Vikingii”. In serialul care a fost inspirat din istoria și legendele danezilor au aparut și cațiva romani, printre care și nasaudeanul Catalin Coman, care ne dezvaluie cateva secrete din culisele serialului-fenomen:

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016, il disculpa in ancheta pe tema presupusei implicari…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) a publicat recent un document prin care denigreaza medicamentele homeopate, reveland detalii mai puțin știute despre acestea. Potrivit Centrului Național de Sanatate Complementara și Integrata al Institutului National de Sanatate al SUA, medicamentele…

- Baiatul de 14 ani, din clasa a V-a a școlii Dan Barbilian, din Constanța, care a fost agresat de trei femei dupa ce acesta, in mai multe randuri, le-a batut copiii, va fi consiliat de un psiholog pentru a-și controla pornirile violente. Pe de alta parte, cele trei mame au primit arest la domiciliu pentru…

- Referitor la incidentul petrecut marti 30.01.2018 in incinta scolii reprezentantii Scolii Gimnaziale nr. 28 Dan Barbilian Constanta fac cateva precizari. Potrivit directorului unitatii de invatamant, prof. Doina David in jurul orelor 13.00 mamele a doi elevi ai clasei a V a, au solicitat accesul in…

- O mama disperata de ceea ce i s-a intamplat copilului ei la școala a pus pe Facebook o filmare in care se pot observa imagini violente surprinse la Școala Gimnaziala Nr. 28 „Dan Barbilian" din Constanța. Copilul sau este batut cu bestialitate de trei mame, dupa cum precizeaza cea care a pus filmarea.…

- Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului respectiv,…

- Dana Rogoz intra in proiect și va avea rolul povestitorului care va comenta din exterior interacțiunile baieților cu pretendentele lor, dar și posibilele conflicte care vor aparea pe parcursul show-ului intre mamele baieților și viitoarele nurori, potrivit reprezentanților postului TV. Dana…

- L-am sunat pe Nicolae Barbu (52 de ani) dupa ce el a publicat pe contul sau de Facebook un mesaj in care le cere giurgiuvenilor sa isi descrie "experientele personale, pozitive sau negative" si sa vina cu sugestii pentru schimbarea in bine a institutiilor publice. "Am vazut un exemplu pozitiv la spitalul…

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri în functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- Astra Giurgiu a caștigat primul amical al iernii, 2-0 cu Karmiotissa, dupa o evoluție excelenta a lui Florentin Matei, care a deschis scorul din lovitura libera. Matei a vorbit despre revenirea in fotbalul romanesc, dar și despre așteptarile pe care le are alaturi de Astra. "Mi-am dorit foarte mult…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat in insolventa, in urma unei decizii luate joi de Tribunalul Specializat Cluj. Activitatea la Clujana va continua, existand contracte in derulare pentru asigurarea productiei.

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au portret de familie, alaturi de fiul lor. Vedeta a fost cea care l-a aratat tuturor. In vara lui 2016, valentina Pelinel devenea mamica pentru prima oara, atunci cand l-a adus pe lume pe Milan, fiul ei și al omului de afaceri Cristi Borcea. De Craciun, Cristi Borcea,…

- Brandusa Covalciuc si-a facut o operatie de micsorare a stomacului si a slabit nu mai putin de 40 de kilograme. Interpreta de muzica populara incepuse sa aiba probleme de sanatate din cauza greutatii, motiv pentru care, in 2016, s-a prezentat la medic pentru o interventie chirurgicala. La momentul respectiv…

- Salariatele care urmeaza sa nasca pot intra in concediul de maternitate și pot primi o indemnizatie lunara suportata din bugetul de stat, in termenii și condițiile din legislația acum in vigoare, potrivit avocatnet.ro. Concediul are o perioada fixa de 126 de zile, ce se imparte in mod egal intre concediul…

- Ultimele demersuri de dare in plata catre anumiti creditori dar si alte aspecte ce tin de procesul de justitie, au determiant creditorul principal sa ceara mutarea procesului in alt oras din tara. Conform Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. 136 din 5 ianuarie 2018, Autoritatea pentru Administrarea…

- • Instituția a decontat intr-o singura luna O TONA de motorina! Bunurile și banii comunitații de la Balanești sunt la cheremul familiei primarului Ovidiu Pungan. Social-democratul, aflat la al doilea mandat, și-a trimis soția, in week-end la cumparaturi, in Tg-Jiu, cu mașina instituției. Gestul primarului…

- Aceasta decizie vine dupa ce vanzarile de modelele pe benzina si GPL au crescut in timp ce vanzarile motoarelor diesel se afla intr-o continua scadere. Pentru a merge cu acest trend Toyota a decis ca toate masinile sale vandute in Italia sa nu mai poate sa fie comercializate cu motoarizari…

- Desi este considerata una dintre cele mai vechi meserii din lume, prostituatia a fost de-a lungul istoriei atat blamata, cat si vazuta ca un obicei obisnuit. Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre...

- Aflat la inchisoare de mai bine de trei ani, dupa condamnarea definitiva in Dosarul Transferurilor, iubitul Valentinei Pelinel a fost lasat acasa pentru cinci zile, scrie wowbiz.ro Surse din preajma omului de afaceri sustin ca totul s-a petrecut la inceputul lunii decembrie, chiar inainte de aniversarea…

- Sora Deliei a nascut o fetița perfect sanatoasa, a doua zi de Craciun. Artista a fost alaturi de Oana Matache pana in momentul in care a devenit mama. Gina Matache, mama celor doua artiste este in culmea fericirii. Nepoata ei a venit pe lume marți dimineața, 26 decembrie și a cantarit la naștere…

- Cristina Cioran și iubitul ei, Traian, au comunicat recent familiei decizia la care au ajuns, punand punct astfel presiunilor și apropo-urile cu care s-au confruntat ani in șir. Actrița și partenerul ei de viața traiesc o frumoasa poveste de dragoste, fiind impreuna deja de 7 ani și jumatate. Deși apropiații…

- Aproape trei sferturi dintre romani sunt tentați sa aleaga opțiunea decontarii directe la urmatoarea polița RCA, prin care folosesc propria asigurare pentru a-și repara mașina in caz de accident.

- Dupa SC Rico SRL firma care se afla in insolventa , o alta societate comerciala, cunoscuta atat pentru contractele derulate, cat si prin prisma contestatiilor efectuate, este Euromateria SRL. Conform datelor puse la dispozitie de Registrul Comertului, SC Euromateria SRL este condusa de Razvan Mihai…

- Comcereal Vaslui, Agrocomplex Barlad, Enache Morarit Huși și Plantagro Com Vaslui sunt cele mai importante nume din domeniu agriculturii al Judetului Vaslui. Pamanturile fertile din județul Vaslui au atras ca un magnet diverși cetațeni straini care s-au stabilit la țara pentru a face agricultura. Ei…

- Oana Zavoranu le declara razboi mamelor care alapteaza in public. Dupa ce mai multe vedete, printre care si Cristina Siscanu Ionescu, au militat pentru hranirea bebelusilor in public, Zavo sustine ca acest lucru este ingrozitor si grotesc. Oana le mai intreaba pe vedete de ce nu fata precum vacile in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- „Presedintele Republicii Moldova nu considera ca e cazul ca Republica Moldova sa declare zi de doliu ca urmare a decesului unui conducator sau monarh al altui stat. Cu tot respectul pentru tara vecina si poporul roman, transmitem inca o data condoleantele noastre in legatura cu decesul Regelui Mihai…

- Semințe de chia pentru oase puternice. Potrivit United States Department of Agriculture semintele de chia contin de sase ori mai mult calciu decat laptele integral. In plus onțibn o mare cantitate de bor care contribuie la absorbtia optima a calciului si a magneziului. Semințele de chia pot…

- Se pregatește cutremurul in politica! Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a vorbit, vineri, la Antena 3, despre presupusa implicare in dosarul Black Cube. Daniel Dragomir a afirmat ca pe lista celor de la Black Cube s-au aflat circa 20 de nume cunoscute, atat oameni de afaceri, cat si politicieni,…

- Programul Prima Casa se modifica de anul viitor, dar nu se schimba nimic pentru potentialii beneficiari. Presedintele FNGCIMM, Alexandru Petrescu, sustine ca se are in vedere o targetare cat mai eficienta din punct de vedere social a programului, pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute…

- Intenția președintelui Igor Dodon de a-l declara persona non grata in R. Moldova pe Traian Basescu este criticata de deputatul de la București, Constantin Codreanu, membru al Partidului Mișcarea Populara, condus de fostul șef de stat de peste Prut. „Se pare ca vizita noastra, de Ziua Naționala a Romaniei,…