Stiri pe aceeasi tema

- Femeile care au doi copii și lucreaza cu norma intreaga sunt mai stresate, comparativ cu cele care nu au copii, dar lucreaza cot la cot cu ele, potrivit unei noi cercetari. Cercetarile anterioare le considera totuși mai fericite, dar si mai atente la nevoile copiilor, comparativ cu cele care decid sa…

- Tesla va renunta la mii de angajati pentru a tine sub control costurile, intr-un moment in care majoreaza productia sedanului Model 3, considerat un factor crucial pentru ca aceasta sa devina in sfarsit o companie profitabila, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, producatorul american…

- AJUTOR…Somerii care nu mai primesc indemnizatie si se incadreaza in munca, beneficiaza de o prima de activare. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui reaminteste ca somerii inregistrati in evidentele sale de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia…

- Spitalul de Urgența din Petroșani are nevoie acuta de cadre medicale. Cea mai mare unitate medicala din Valea Jiului a scos la concurs 19 posturi de medici vacante. Sunt necesari medici atat la spitalul din Petroșani, cat și la secția externa de la Petroșani. Se cauta medic dentist / stomatolog…

- Majoritatea parinților au senzația ca, dupa ce iși termina ziua de munca, intra in schimbul doi. Dar Serena Williams are un mesaj puternic pentru ei. „Mamicia” se poate impaca cu jobul daca ținem cont de cateva sfaturi pe care nu le ofera sportiva. Jucatoarea de tenis a revenit in forța pe teren, dupa…

- Studiile realizate pana acum indica faptul ca longevitatea este conditionata de doi factori esentiali: genele si stilul de viata. Durata de viata a unui individ este determinata in proportie de 25% de gene, restul de 75% depinzand exclusiv de comportamentul acestuia si de mediul in care traieste. Iar…

- Incepand cu luna decembrie 2018 romanii care lucreaza la stat (bugetari) vor primi o indemnizatie de hrana de 300 de lei lunar, prevazuta in... The post Incepand cu luna decembrie toți romanii care lucreaza la stat primesc 300 de lei norma de hrana appeared first on Renasterea banateana .

- Bogdan Ionescu, acum student la Universitatea din Manchester, a creat prima platforma online de terapie de recuperare pentru copiii cu TSI (dislexici), in limba romana, dublu premiata la Gala Societatii Civile. Jocurile concepute de el ii ajuta nu doar pe copiii cu astfel de probleme, ci si pe cei care…