Mame sărăcite de „revoluţia fiscală”: Așteptam să primesc 5.000 de lei, nu voi primi nimic Intr-o Romanie preconizata sa piarda 3-4 milioane de cetateni in urmatoarele decenii, noua legislatie fiscala le pune in dificultate pe o parte dintre viitoarele mamici. Cele care au prestat activitati liberale si au platit contributiile impuse de Stat conform vechilor prevederi fiscale au fost instiintate ca nu vor primi bani nici pentru concediul prenatal, nici pentru cel postnatal. Statul roman le cere acum sa demonstreze ca si-au platit contributiile pentru cel putin sase luni, si nu o luna, cum specifica vechea lege. Mamele ameninta ca vor da Guvernul in judecata. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a prezentat inca o solutie pentru a carpi situatia angajatelor care vor deveni mame si persoanele aflate in concediu medical afectate de revolutia fiscala. Purtatorul de cuvant al Executivului a precizat ca nici nu s-a discutat despre acest lucru in sedinta de astazi.

- Aproximativ 100 de angajati de uzina de munitie si armament din Bumbesti Jiu, judetul Gorj, au participat, astazi, la un protest spontan, pentru ca „Revolutia fiscala“ va duce la reducerea veniturilor salariale pentru o parte insemnata a lucratorilor.

- Guvernul taie salariile bolnavilor și ale mamelor! Revoluția fiscala și incercarile de corectare a erorilor provocate de trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului risca sa lase mii de femei cu sume diminuate la indemnizația de creștere a copilului.Concret,…

- Facem o precizare din start. Aceste cifre nu sunt deloc transparente. Pe site-ul Parlamentului sunt prezentate niste sume generale, greu de calculat. Asadar, am incercat sa facem propriile calcule, deci unele vor fi aproximative. Totusi, avem imaginea de ansamblu. In legea salarizarii, alesii au coeficient…

- Statul incurajeaza munca platita corect și care ii poate asigura o pensie decenta celui care o presteaza. Este motivul pentru care contribuțiile au fost transferate de la angajator la angajat, pentru ca ele sa ajunga la fondul de pensii. Prevederea legala, ca la contractele pentru cateva ore sa fie…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat.

- A fost un intreg scandal odata cu primele salarii incasate de bugetari in 2018. Unii dintre acestia au avut scaderi masive, dar ministrul Muncii a dat vina pe cei care le-au calculat. Lia Olguta Vasilescu spune ca revolutia fiscala si trecerea contributiilor de la angajator la angajat a fost gresit…

- Cu o solutie incropita „pe genunchi”, Guvernul a reusit sa gaseasca o metoda prin care dupa revolutia fiscala sa nu scada lefurile angajatilor din IT, din cercetare-dezvoltare, ale zilierilor si ale persoanelor cu handicap, dar nici cele ale salariatilor care lucreaza in regim part time.

- Mii de femei care asteapta un bebelus s-ar putea trezi cu indemnizatiile de crestere a copilului diminuate. Scaderea apare din cauza trecerii contributiilor sociale de la angajator, la angajat.

- Un avocat sau un notar care a incasat in 2017 venituri de 100.000 de euro platea taxe si contributii de peste 13.000 de euro. Daca acelasi avocat sau notar va incasa 100.000 de euro in 2018, el va plati la stat doar 7.500 de euro, ramanand cu economii de 5.500 de euro, potrivit unui calcul realizat…

- Avocatii si notarii, doua categorii profesionale care obtin venituri din activitati independente si care au un regim special de taxare, sunt printre marii castigatori ai modificarilor fiscale.

- Gaura este de peste trei ori mai mare daca vorbim de Capitala. Primarii au primit asigurari de la ministrul finantelor ca la prima rectificare bugetara Guvernul le va aloca bani suplimentari astfel încât sa ajunga macar la nivelul anului trecut. Edilii cer în continuare cresterea…

- Noua lege a salarizarii si masura trecerii contributiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat si in sectorul privat, potrivit unei analize hotnews.ro. De exemplu, afectati sunt greferii cu vechime mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Astfel, reprezinta datorii fiscale: taxele, impozitele, contributiile sociale si accesoriile acestora, percepute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale in baza unor raporturi juridice de drept public. Statul are la dispoziție un termen de cinci ani pentru a stabili creanțele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Scrisoare deschisa a actriței Dorina Chiriac. Aceasta cere respingerea in bloc a noului Cod Fiscal. Scrisoarea actriței a starnit reacții neașteptate, iar prietenii virtuali i-au transmis zeci de mesaje de susținere. „Am inchis timeline. Gata. Mi-a trecut. Ziua. Va mulțumesc. Declar timeline inchis.…

- Revoluția fiscala a coaliției PSD-ALDE a fost, cu siguranța, cel mai controversat subiect al anului 2017. Deși trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a fost una dintre cele mai contestate masuri de catre mediul de afaceri, aceasta a fost adoptata.De la 1 ianuarie firmele au fost…

- Statul vrea sa elimine falsurile și evaziunea de milioane de euro din comerțul cu bijuterii. Podoabele din aur, argint, platina și paladiu vor mai fi vandute doar daca vor fi marcate de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Guvernul a pregatit deja o ordonanța de urgența.

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- ”Revolutia fiscala” a PSD-ALDE a dus la o crestere de aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, inființata de fostul premier Dacian Ciolos.

- Statul nu a inceput inca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritatile europene, dar va introduce o alta. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, ea urmand sa fie calculata…

- CALCULATOR SALARII 2018. Contributiile sociale vor ramane CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, celelalte urmand sa fie abrogate. Concomitent, se va mari si nivelul venitului brut pentru care se acorda deducere personala de la 3000 lei la 3600 lei. Acest lucru ar insemna pentru…

- Statul nu a inceput inca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritatile europene – dar va introduce o alta. Asta dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desfiintate de la 1 februarie 2017. Autoritatile vor…

- Lucrezi pe salariul minim? Din 1 ianuarie incasezi 1.900 de lei Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar. Modificarea se aplica incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. Este vorba, dupa cum se știe, de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Prima zi din 2018 aduce "revoluția fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata în conturi separate („split TVA”) și trecerea contribuțiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. Agenția MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari. Cele…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari,…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, in special cele legate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, vor crea haos incepand cu 1 ianuarie, cu atat mai mult cu cat normele de aplicare nu au fost elaborate, nu se cunoaste data pana la care trebuie trimise declaratiile si sunt sute…

- Guvernul ar putea amana cu șase luni Revoluția fiscala, potrivit unor surse. Astfel, s-ar putea da o ordonanța de urgența, prin care masurile revoluției fiscale sa intre in vigoare de la 1 iulie,...

- Termenul limita pana la care angajatorii si angajatii pot negocia salariul brut pe 2018 expira miercuri, 20 decembrie. Pana acum, doar cateva mari companii au anuntat majorarile de venit si alte cateva ca discuta cu sindicalistii. Angajatorii nu sunt obligati sa creasca salariile, ci doar sa demareze…

- Angajatii Dacia vor primi, de la 1 ianuarie 2018, „sume compensatorii de 20%”, pentru ca salariul net sa nu scada dupa transferul contributiilor de asigurari sociale, se arata intr-un comunicat transmis luni de constructorul de autoturisme de la Mioveni.

- Premierul a promis, dar a uitat. Mihai Tudose spunea în noiembrie ca Executivul va veni cu o Ordonanța de Urgența care sa protejeze salariile din domeniul IT, odata cu trecerea contribuțiilor la angajat. Pierderea ar fi de pâna la 8% din net.

- Companiile fac eforturi sa inteleaga schimbarile fiscale recente din Romania, respectiv cum vor afecta acestea salariile platite angajatilor, a declarat ambasadorul american Hans Klemm. Diplomatul a precizat ca aceleasi eforturi sunt facute si de catre Ambasada SUA la Bucuresti, care este…

- Companiile de IT au pregatit acest sistem de compensatii in asteptarea unei noi variante a Codului fiscal prin care salariile programatorilor scutiti de impozitul pe venit sa nu mai scada cu 7%.

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a declarat ca la mitingul organizat pe 9 decembrie vor fi prezenti in jur de 30.000 de oameni, afirmand ca USR si PNL nu au reusit sa stranga decat 700 de manifestanti, iar oamenii vor putea sa spuna cine ii reprezinta. ”Din cate am inteles,…

- „Statul paralel” din SUA il cam deranjeaza pe alesul Trump. Așteptam replica bosumflata a Congresului și schimbarea legilor justiției. Sau nu? Impresionante sunt "lecțiile" justiției americane și intreg desfașuratorul cercetarii penale conduse de procurorul federal Robert Mueller, un respectat "om al…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala, scrie…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, în conditiile în care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte

- Angajatorii care vor scadea salariile nete ale angajatilor incepand cu anul 2018 ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat ar putea fi chemati in instanta de catre angajatii care se ...

- Ioan Lazar, președintele ALDE Alba a declarat, luni, in cadrul conferinței de presa, ca masurile fiscale luate de Guvernul PSD vizeaza in primul rand eliminarea evaziunii ”Cei din Opoziție nu spun nimic de evaziunea fiscala. Ei continua sa spuna ca vor scadea salariile și veniturile la bugetele locale.…

- Pinera, 67 de ani, a obtinut 36,6% din voturi, in timp ce senatorul independent Guillier, care reprezinta coalitia de centru-stanga a presedintelui in exercitiu Michelle Bachelet, a obtinut 22,6%. Jurnalista Beatriz Sanchez, din partea partidului Frente Amplio, care include ecologisti si…