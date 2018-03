Stiri pe aceeasi tema

- 8 Martie – Ziua Internaționala a Femeii – a fost sarbatorita cu siguranța peste tot in lume, iar doamnele și domnișoarele s-au aflat parca mai mult ca de altadata in centrul atenției tuturor, fiind sarbatorite și prețuite de toți, primind cadouri de la cei dragi și multe flori in semn de iubire și respect.…

- O greva generala a femeilor din Spania, jogging organizat in Arabia Saudita, un "maraton" simbolic intr-un fost fief al Statului Islamic din Irak si operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au facut parte din numeroasele evenimente si manifestatii organizate joi, 8 martie, in lumea…

- Un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala Jariștea au oferit cadouri cu ocazia zilei de 8 martie, beneficiarelor Centrului Social Multifuncțional Jariștea. Elevii au fost indrumați de profesoarele Ioana Roșu si Elena Patrunjel si le-au oferit doamnelor varstnice martișoare dulci și muzicale, dar și flori.…

- Noi papusi Barbie au fost modelate dupa artista mexicana Frida Kahlo, aviatoarea americana Amelia Earhart, bucatarul-sef Helene Darroze, campioana la snowboard Chloe Kim si fac parte dintr-o serie dedicata femeilor celebre, pentru a onora Ziua Internationala a Femeii.

- Percepțiile populației vizavi de rolurile de gen in societate s-au inrautațit considerabil pe parcursul anului 2017. In randul barbaților s-a inregistrat un nivel de stereotipizare mai accentuat.

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, ca 'lupta pentru drepturi egale pentru femei continua' in pofida progreselor inregistrate pana in prezent, transmite dpa. ''Multe femei inaintea noastra au facut sacrificii si au luptat…

- MESAJE DE 8 MARTIE - ZIUA FEMEII: Fie ca primavara iubirii sa iti inunde sufletul cu bucuria si parfumul tuturor florilor sale. Iti doresc un 8 MARTIE cat mai frumos! In aceasta zi speciala, vreau sa aduc primavara in sufletul tau, impreuna cu toata iubirea mea! La multi ani! Iti…

- In 8 Martie celebram Ziua Internaționala a Femeii. Cu aceasta ocazie uram strabunicilor, bunicilor, mamelor, soțiilor, fiicelor și surorilor noastre o Primavara binecuvantata cu sanatate și impliniri! La mulți ani!!

- Ca in fiecare an, de Ziua Internaționala a Femeii, romanii și nu numai cumpara multe flori. Trandafirii sunt printre florile cele mai cautate de barbații care vor sa ofere un cadou de 8 Martie. Datele prezentate recent de Institutul Național de Statistica arata ca Romania importa trandafiri in valoare…

- - Pompierii. Buna ziua!- Buna ziua! Stimata doamna, va felicit cu aceasta frumoasa sarbatoare de 8 Martie.- Mersi mult! "Cu astfel de mesaje sunt surprinse angajatele Dispeceratului de Urgenta 901 de Ziua Internationala a Femeii, zi pe care o sarbatoresc muncind.

- Ziua Internaționala a Femeii. Google Doogle. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Google a publicat un Doodle special pentru Ziua de 8 Martie, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii.

- MESAJE DE 8 MARTIE pentru colege „De 8 martie iți uram o primavara frumoasa, cu soare, fericire și toata dragostea noastra prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!” „Un gand curat și senin ca primavara pentru veșnicia ei!” „Primavara… anotimpul…

- 8 MARTIE. Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac înca

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, sau Ziua Mamei, așa cum o mai sarbatoresc romanii, este cea mai frumoasa zi din an, ziua in care toate doamnele și domnișoarele sunt in centrul atenției și sunt rasfațate cu flori, cadouri, bomboane de ciocolata și felicitari. Iata in continuare cateva idei de…

- Cele mai iubite fiinte de pe pamant sunt sarbatorite an de an, de Ziua Internationala a Femeii. Astfel, noi v-am pregatit o lista cu idei de cadouri pentru aceasta zi importanta.De departe, orice femeie de pe pamant are o slabiciune pentru bijuterii. Fie ca vorbim despre o pereche de cercei pretiosi,…

- Ziua de 8 martie este cunoscuta ca fiind Ziua Internaționala a Femeii. Deși istoria vorbește despre o zi in care femeile și-au recapatat drepturile, mulți obișnuiesc ca in aceasta zi sa ofera cadoura femeilor in semn de apreciere. Mai jos va prezentam cateva idei de cadouri, in funcție de preferințele…

- Cand este Ziua Mamei. Cei mai mulți oameni cred ca ziua mamei este pe 8 martie, atunci cand se sarbatorește, de fapt, Ziua Internaționala a Femeii. Puțini știu ca ziua mamei este cu totul alta sarbatoare, celebrata doua luni mai tarziu. Ziua Mamei a fost instituita prin Decretul 1468 privind promulgarea…

- Ziua Internaționala a Femeii sau Ziua Mamei, sarbatorita pe 8 martie, reprezinta un bun prilej sa le mulțumim femeilor importante din viața noastra prin cuvinte sau prin mici atenții pentru tot ceea ce fac pentru noi. Mama, soția, iubita sora sau fiica, fiecare dintre femeile din viața voastra se vor…

- Bursa de Valori București (BVB) și International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Bancii Mondiale, va invita joi, 8 martie, la evenimentul „Suna Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen”. Pentru a celebra Ziua Internaționala a Femeii, peste 50 de burse de valori din intreaga lume se vor…

- Ziua Internationala a Femeii sau Ziua Mamei, sarbatorita pe 8 martie, reprezinta un bun prilej de a le multumi femeilor importante din viata noastra, prin cuvinte sau prin mici atentii, pentru tot ceea ce fac pentru noi.

- „Femeile in viata neamului nostru“, cu subtitlul „Chipuri, Datini, Fapte, Marturii“, de Nicolae Iorga, care apare luni, 5 martie, la pachet cu ziarul „Adevarul,“ este o editie de colectie, prima retiparire dupa 1911, publicata de Paul Editions.

- Martie ne anunța nu numai vestirea primaverii, ci și goana dupa cadouri. 8 este Ziua Internaționala a Femeii, zi in care barbații alearga cel mai mult dupa alegerea cadoului potrivit, fie ca vorbim de soție sau de mama.

- In Islanda este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații. In țara nordica a fost data o lege prin care, incepand cu 1 ianuarie 2018 este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații, scrie Business Insider. In conformitate cu legislația islandeza, firmele care angajeaza…

- Inchide ochii și gandește-te la o lista de acțiuni pe care ai vrea sa le faci in 2018. Sigur multe dintre ele se invart in jurul practicilor de mindfulness, a bucuriei de a avea mai mult timp la dispoziție pentru ceea ce conteaza sau simplificarea task-urilor zilnice. Odata cu amploarea de care se bucura…

- Irena Sendler este un nume care a schimbat vietile a peste 2.500 de copii evrei, pe care i-a scapat de la moarte din ghetoul nazist din Varsovia. Curajoasa poloneza a fost nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace in 2006, dar nu l-a primit. Viata sa a devenit subiect de carte, de reprezentatii de teatru…