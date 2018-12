Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a tinut un discurs la reinaugurarea statuii ecvestre a domnitorului Stefan cel Mare, in care si-a etalat cunostintele despre cel mai mare roman al tuturor timpurilor.

- Bolile de inima, cancerul și diabetul sunt printre maladiile care fac ravagii in Romania. Romanii care sufera de ele nu sunt deloc puțini, insa puțini oameni știu ca unul din cele mai eficiente leacuri este chiar o banala leguma pe care toți romanii o au in camara sau frigider."Ceapa este…

- In fata coloanele corintiene ale teatrului roman din Bosra, in sudul Siriei, zeci de tineri se fotografiaza. Inscris in patrimoniul UNESCO pe lista monumentelor aflate in pericol, situl a supravietuit razboiului, potrivit AFP preluat de mediafax.Pentru a lua parte la o vizita in Bosra, organizata…

- Depresia sau dușmanul din umbra afecteaza foarte multe persoane. Exista o legatura stransa intre depresie și stres, acesta din urma afectand bucuria de a trai, potențialul personal, echilibrul afectiv și sanatatea.

- Spanacul trateaza afectiunile gastrointestinale, purifica organismul, trateaza afectiunile sistemului nervos, amelioreaza problemele renale, trateaza bolile respiratorii si vindeca ranile. Trateaza si afectiunile cardiovasculare.

- Se stie ca gutuile, consumate ca atare, au proprietati vitaminizante, tonice, de stimulare a apetitului si de intarire a sistemului imunitar. De multe ori insa, pentru a diminua consistenta inecacioasa,...

- Ciulinul, aparent cea mai neprietenoasa buruiana, are uimitoare proprietati tonice, detoxifiante, antioxidante, imunostimulatorii, hepatoprotectoare si regeneratoare la nivel hepatic, ceea ce-i confera plantei...