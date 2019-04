Mamaia si Vama Veche, cele mai solicitate statiuni pentru vacanta de Paste si 1 Mai. Cazarea ajunge la 600 de lei/zi

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 80 de hoteluri din totalul celor peste 300 existente pe Litoral, ceea ce inseamna mai putin de 30%, vor fi deschise de Paste si de 1 Mai si vor primi turisti in aceasta perioada, statiunile cele mai cautate fiind Mamaia si Vama Veche, urmate de Eforie Nord.

- Vacanta de Paste incepe anul acesta pe 20 aprilie si dureaza doua saptamani, pana pe 5 mai. Imediat dupa vacanta de Pasti 2019 incep evaluarile de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a. Semestrul al II-lea Cursuri: 11 februarie 2019, luni – 19 aprilie 2019, vineri Vacanta de primavara 2019: 20 aprilie…

- Pe plajele romanesti ale Marii Negre este o forfota cum nu s a mai vazut: sute de politisti si jandarmi sunt angrenati intr o ampla actiune care se desfasoara pe litoralul romanesc, intr un dosar de trafic de droguri, la cautari participand si 14 ambarcatiuni, scafandri, precum si doua elicoptere, a…

- Alex Bodi si Bianca Dragusanu s-au imbarcat in cel mai luxos zbor spre Hong Kong, iar vedeta a calatorit ca o printesa in propria ei cabina, cu dus, bar, Internet. Un zbor la clasa business ofera una dintre cele mai luxoase calatorii comerciale posibile, cu locuri spatioase si dotari si servicii…

- de vacanta Sodexo Peste un milion de romani au folosit carduri si vouchere de vacanta Turist Pass de la Sodexo in anul 2018, pentru vacante in Romania. City break-urile au fost la mare cautare, iar 34% dintre utilizatori au ales acest tip de vacanta, Brasovul fiind destinatia preferata in ultimele trei…

- Vacanța de Paște 2019. Top 7 destinații romanești pentru o vacanța de neuitat. Afla din articolul a1.ro, care sunt destinațiile din Romania pe care le-ai putea alege pentru vacanța de Paște

- Simona Halep calca pe urmele lui Ion Tiriac! O sportiva de talie mondiala nu se lasa mai prejos nici cand vine vorba de afaceri. Numarul doi mondial in clasamentul WTA mizeaza pe domeniul imobiliar si turism, iar banii pe care ii castiga din tenis si contractele de publicitate ii investeste „cu cap”,…

- Vacanța de Paște și de 1 mai va fi prelungita cu o saptamana studenții de la Universitatea ”Lucian Blaga”. Aceasta decizie vine ca urmare a masurilor de securitate luate pentru organizarea Summit-ului UE, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Teodor Boanta.