Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka a nascut in aceasta saptamana o minunatie de copil. Frumoasa actrita a devenit pentru prima oara mama, iar bucuria este una de nedescris. Totul a descurs bine dupa operatie, iar Andreea Ibacka a fost astazi externata.

- Constantin Barbuțu a fost acuzat ca a agresat peste 20 de femei in Marea Britanie. In timp ce mergea cu bicicleta, tanarul iși palmuia victimele peste partea dorsala. Dupa ce a adunat mai multe...

- Anul acesta, Irina și Monica Gabor au petrecut mult timp impreuna, fetița stand o perioada lunga de timp in America, alaturi de noua familie a mamei ei. Chiar daca ii place foarte mult acolo, aceasta nu este hotarata sa se mute definitiv alaturi de Moni, iar motivul este Irinel Columbeanu, de care este…

- O tripla crima a zguduit luni seara Calarașii. Doi soți și fiica lor au sfarșit tragic, dupa ce au fost injunghiați mortal. Asasinii sunt 3 adolescenți de 17 ani, printre care, pare-se, chiar tanarul pentru care cei doi soți ar fi fost asistenți maternali. Read More...

- Motivul pentru care Elena Udrea nu mai vrea sa-și mai vada fetița in inchisoare este unul pe care l-ar invoca orice mama grijulie. Deși se afla, inca, in inchisoare, Elena Udrea accepta un sacrificiu uriaș. Avocata spune ca nu dorește sa iși mai vada fetița in inchisoare fiindca se teme ca micuța s-ar…

- Deputatul PCRM Elena Bodnarenco este un critic inverșunat al Programului național Prima Casa, derulat de Guvernul Filip, dar propria sa fiica este beneficiara a acestuia. Subiectul a fost abordat aseara, in cadrul emisiunii Buna Seara, de la postul de televiziune Moldova 1. La talk-show au participat…

- Misty și Keo o aniverseaza pe fiica lor, Arya. Micuța a fost sarbatorita cum se cuvine in ziua in care s-au implinit noua luni de cand a venit pe lume. Dupa ce au iscat mare valva cu relația lor, Misty și Keo și-au vazut liniștiți de viața lor, iar acum cei doi formeaza o familie foarte frumoasa alaturi…

- Amalia Enache spune ca ar opri timpul in loc, pentru a se bucura cat mai mult de aceasta perioada, in care fiica sa a inceput sa lege propoziții. Știrista, care s-a intors recent, la PRO TV , se considera o norocoasa, pentru ca nu se afla in categoria mamelor carora jobul le ocupa toata ziua. De mai…