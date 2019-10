Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare Facebook, WhatsApp și Instagram nu au mai putut fi accesate, miercuri dimineața, de catre utilizatorii din Romania. Serviciile au fost picate complet, timp de cateva minute, in jurul orei 10:50. Potrivit platformei DownDetector, utilizatorii din mai multe regiuni ale Romaniei…

- Calin Popescu Tariceanu a postat sambata pe Facebook un mesaj pentru Viorica Dancila, frevoltat de hotararea Biroului Electoral Central potrivit careia ALDE și PRO Romania nu sunt partide parlamentare. Postarea lui Calin Popescu Tariceanu, pe contul sau oficial de Facebook: ”Ieri Biroul Electoral Central,…

- Numerosi utilizatori din Europa au semnalat, sambata dimineata, probleme de conectare la reteaua de socializare online Facebook, informeaza publicatia britanica Daily Mail. Mii de utilizatori din tari europene nu au putut accesa Facebook, iar altii s-au conectat cu dificultate, dupa ce facebook le-a…

- Gabriela Cristea a stat toata noaptea de marti spre miercuri cu fiica sa intr-o clinica privata din Capitala și spera ca starea ei de sanatate sa se imbunatațeasca. Gabriela Cristea, prima reactie dupa moartea lui Marcel Toader. Ce spune despre participarea ei la inmormantarea fostului sot…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu divorțeaza. Aceasta a facut declarații dupa ce s-a aflat despre separare. Cantareața de muzica populara Claudia Gițulescu s-a casatorit in urma cu doi ani, dar acum a ajuns la divorț. Solista a facut declarații despre mariajul ei in cadrul emisiunii Acces…

- Ziarul Unirea Panouri fotovoltaice pentru 240 de gospodarii neelectrificate din Alba. Oameni care toata viața lor au avut lumina de la lampașul pe petrol vor avea energie verde Circa 240 de gospodarii neelectrificate din Alba, in programul de instalare a panourilor fotovoltaice derulat de AFM • Oameni…

- FCSB a anunțat de-abia astazi numirea oficiala a lui Narcis Raducan (44 de ani) in funcția de director sportiv. Deși Narcis și-a inceput activitatea in urma cu o saptamana la vicecampioana Romaniei, clubul finanțat de Gigi Becali l-a prezentat pe site-ul oficial in aceasta dimineața. COMUNICAT OFICIAL…

- Lumea copiilor este plina de lucruri frumoase si de magie pentru ca parintii reusesc atat de bine sa aduca in ea bunatate, fericire si iubire. In viata oricarui copil sanatos si voios exista mama si tata, cei doi adulti care incearca din toata puterea sa creeze un mediu potrivit cresterii prichindelului…