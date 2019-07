Stiri pe aceeasi tema

- O vecina din Caracal a lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul disparitiei Alexandrei, a sunat la 112 de doua ori, la ora 3, apoi la 5 dimineata in noaptea de 24 spre 25 iulie ca sa raporteze o activitate suspecta in fata portii acestuia. Femeia a sunat cu cateva ore inainte ca fata disparuta, Alexandra…

- Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in CSM, lanseaza un apel la responsabilitate și raspundere astfel incat societatea sa fie corect tratata de autoritațile statului, in urma cazului de la Caracal. Acesta face o serie de precizari factuale si solicita mai multe actiuni din partea autoritatilor…

- Cazul criminalului din Caracal a scos la iveala faptul ca polițiștii, cei in baza carora ne punem siguranța, par ca trateaza cu dezinteres meseria și datoria pe care o au fața de cetațeni. Alexandra Maceșanu a sunat de trei ori la 112, dar reacția intarziata a autoritaților a costat-o chiar viața!

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Anchetatorii au reluat perchezitiile la Caracal, in imobilul din care Alexandra Macesanu, fata disparuta miercuri, 24 iulie 2019, a sunat la 112 si le-a dat anchetatorilor indicii pe baza carora acestia ar fi putut identifica zona.

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Ipoteza socanta in cazul disparitiei celor doua adolescente, care au plecat spre Caracal si nu s-au mai intors acasa. O fotografie a aparut pe Facebook in aceasta dimineata, cu mesajul ca aici ar fi fost gasite fetele disparute. Mesajul socant de pe Facebook era: „Fetele disparute din CARACAL au fost…