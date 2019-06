Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Dan, tanarul care si-a incendiat iubita in apartamentul de pe bulevardul Nicolae Balcescu in luna februarie, a fost trimis in judecata de procurori. Acestia cer inchisoare pe viata pentru Cosmin Dan. In dimineata zilei de 23 februarie, invinuitul a stropit-o cu benzina pe Valentina Nica si i-a…

- Un fost miner din Baia Mare a fost condamnat la 14 ani de inchisoare pentru ca și-a ucis un vecin, crezand ca este extraterestru. Ulterior, i-a tranșat și cadavrul spunand polițiștilor ca „s-a trezit” cu o secure in mana. Nicolae Mehes, un fost miner de 62 de ani, și-a recunoscut fapta. El și-a ucis…

- Cosmin Dan, buzoianul care si-a ucis si incendiat fosta iubita, se afla de trei luni in arest preventiv, iar judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Buzau a admis cererea procurorului de prelungire a masurii preventive cu inca 30 de zile. In dimineata zilei de 23 februarie, Cosmin Dan…

- Fotbalistul Gabriel Tamas (35 de ani), care a fost prins conducand cu 205 km/h in Israel, sub influența bauturilor alcoolice, va scapa de arest. Judecatorii israelieni i-au dat, duminica, fotbalistului roman sentința finala. Fundasul va efectua doua luni de munca in folosul comunitații pentru fapta…

- Dosarul mortii fetei de 18 ani din Vidra, care in primavara anului trecut a fost ucisa in bataie de iubitul ei, a fost finalizat. Cei care au avut ultimul cuvant au fost magistratii Curtii de Apel Galati, instanta la care dosarul a ajuns dupa apelurile declarate de inculpat si familia fetei decedate.…