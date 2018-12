Stiri pe aceeasi tema

- Joi, pe Șoseaua Andronache din București, trecatorii au avut parte de momente memorabile. Un Lamborghini a luat foc in mers. Mașina era condusa de o femeie, ea fiind cea care a apelat numarul de urgența 112. Un astfel de autoturism de lux costa sute de mii de euro, iar Cancan.ro. site-ul nr. 1 din Romania,…

- Doliu in lumea artistica din Romania! Dj Tigaie a murit cu o zi inainte de concert. Daniel Stanciulescu urma sa susțina vineri, 5 octombrie, un spectacol intr-un club din București. DJ TigAie, Daniel Stanciulescu, a murit intr-un accident de mașina, potrivit DC NEWS.„Odihnește-te-n pace, Tigaie. Ai…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 29.690 locuri de munca, in data de 19 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.461,…

- Presa din Romania este in doliu dupa ce Gheorghe Soana, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comentatori sportivi, a incetat din viața luni, 17 septembrie, la varsta de 73 de ani. Gheorghe „GENU” Soana s-a nascut la Iasi, pe 11 iunie 1945 si a decedat la Bucuresti, pe 17 septembrie 2018. A fost…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.369 locuri de munca, in data de 13 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.976,…

- Wizz Air ofera in prezent 141 de rute catre 22 de tari spre toata Europa de pe zece aeroporturi locale. Operatorul low-cost a anunțat ca renunța la o cursa interna din Romania, incepand din luna octombrie. Este vorba despre cursa interna Wizz Air de la București la Cluj- Napoca, care va fi intrerupta…