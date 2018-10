Stiri pe aceeasi tema

- L`Express: Ce spun francezii despre Macron: Tanar, arogant, rupt de realitate ● Financial Times: James Murdoch, favorit pentru a-i lua locul lui Musk la șefia Tesla ● Increderea in guvernele iliberale ale Europei este in creștere ● Les Echos: Europa preseaza industria auto pentru reducerea emisiilor…

- Un nou suspect a fost arestat in localitatea Stade, la circa 45 km vest de orasul german Hamburg, in legatura cu uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova de la o televiziune din Ruse, informeaza miercuri...

- Seful serviciilor de informatii interne din Germania, Hans-Georg Maassen, deja afectat de un scandal, s-a aflat din nou joi sub tirul criticilor, televiziunea publica dezvaluind ca acesta a transmis Partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) date inca

- La numai cateva zile dupa se s-a rastit la europeni și a „umilit” Germania in timpul reuniunii la varf a NATO de la Bruxelles, la summitul cu Vladimir Putin, Donald Trump a dat impresia unui „molau, fara...