Stiri pe aceeasi tema

- In Cluj-Napoca a avut loc un incident de nedescris! Un tanar si-a aruncat bunica in scaun cu rotile, de la etajul 10 al unui bloc. Mama acestuia a marturisit faptul ca are anumite probleme de sanatate.

- O femeie in varsta de 79 de ani a fost aruncata de catre nepotul (se pare consumator de droguri) sau de la etajul zece al unui bloc din municipiul Cluj-Napoca, victima murind pe loc, relateaza News.ro. De asemenea, barbatul si-ar fi agresat si bunicul, care a fost dus la spital.

- Mama tanarului clujean care este suspectat de faptul ca si-ar fi aruncat bunica de la etajul al 10-lea al unui bloc sustine ca fiul sau este bolnav psihic. "Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic sub tratament, a fost internat in spital si are certificat medical",…

- Mama tanarului clujean care este suspectat de faptul ca si-ar fi aruncat bunica de la etajul al 10-lea al unui bloc sustine ca fiul sau este bolnav psihic. "Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic sub tratament, a fost internat in spital si are certificat…

- Procurorii clujeni investigheaza moartea unei femei de 79 de ani care a murit dupa ce ar fi fost aruncata in gol de nepotul acesteia. Mama baiatului a explicat pentru „Adevarul” ce s-a intamplat.

- O femeie de 79 de ani a fost împinsa de nepotul ei de la etajul zece al unui bloc de pe strada Mehedinți, din cartierul Manaștur. Întreaga comunitate este șocata de cele întâmplate. Poliția a fost chemata la acest caz, vineri dimineața,…

- Un tanar din Cluj a comis o crima desprinsa, parca, din filmele horror. Baiatul de 23 de ani și-a aruncat propria bunica, o batrana de 80 de ani imobilizata in scaun cu rotile, pe balcon, de la etajul 10. Femeia nu a avut nicio șansa.

- Crima infioratoare in Cluj-Napoca, vineri dimineața (16 martie). Un apel la 112 a anunțat faptul ca o batrana imobilizata in scaun cu rotile a cazut de la balcon. Femeia a plonjat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Mai tarziu, in urma investigațiilor facute la fața locului, oameni…

- O batrana aflata in scaun cu rotile a murit, dupa ce propriul ei nepot a aruncat-o de la etajul 10. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale vecinilor. In scurt timp, la fata locului s-au deplasat pompierii si medicii SMURD, care au gasit-o pe batrana inconstienta si cu multiple leziuni.…

- Scene dramatice, in aceasta dimineata, la Cluj. O batrana in scaun cu rotile s-a aruncat de la balcon, de la etajul 10. In scurt timp, la fata locului s-au deplasat pompierii si medicii SMURD, care au gasit-o pe batrana inconstienta si cu multiple leziuni. Au trecut la efectuarea manevrelor…

- Am gasit ”cuibușorul de nebunii” al lui Dorian Popa! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, vila pe care și-o construiește celebrul artist in comuna Domnești, județul Ilfov. Dorian Popa a strans o suma frumușica dupa ce a jucat in “Pariu cu viata”. A facut parte din trupa…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta in apartamentul ei pe 10 martie. Ușa i-a fost sparta, pentru ca nimeni nu o mai vazuse de cateva zile și nici nu raspunsese la telefon, iar femeia a fost gasita in baie, cazuta pe gresie. A suferit o hemoragie interna Primul om care a patruns in locuința Israelei…

- Trupul neinsuflețit al Israelei Vodovoz s-a aflat de vineri seara la INML, dar pana ieri nu a venit nimeni sa il ridice. Baiatul și fata femeii de afaceri au apelat la transportul funerar. Hillal si Ianiv, care-i vor mosteni intreaga avere, o inmormanteaza pe Israela in țara ei natala, Israel. Sicriul…

- Tragedia s-a produs marti, 13 martie, in cartierul galatean Tiglina 1. Martorii spun ca baiatul parea sa fie sub influenta unor substante halucinogene. Patronul restaurantului unde tanarul lucra ca ospatar spune ca baiatul era foarte linistit si harnic.

- Israela Vodovoz a murit in urma cu cateva zile, fiind gasit cazuta in baie. Ce spune Adriana Iliescu, cea supranumita „cea mai batrana mama din lume”, dupa ce a aflat ca Israela, „cea mai batrana sotie din Romania”, a decedat. Adriana Iliescu – cu 8 ani mai in varsta decat Israela – nu a primit […]…

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca și cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e puțin diferita. Ne-a incantat și pe noi, am inceput sa ne facem conturi și sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile, scriu cei de la Playtech.ro. Spotify…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Georgiana Andritoiu are varsta de 25 de ani si sufera de amiotrofie musculara spinala finala, o boala rara care-i afecteaza muschii. De 17 ani este imobilizata in scaunul cu rotile. Tanara si-a gasit un refugiu pentru toate problemele cu care se confrunta in poezie. A scris pana acum in jur de 70 de…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca marii susținatori ai luptei anticorupție din Romania, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au propriile probleme cu lege, tocmai de aceea ei nu ar avea autoritatea morala sa vorbeasca…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Orașul Roman, județul Neamț, a fost zguduit de un caz incredibil. Un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se observa cum acesta este impins de o persoana aflata in casa. Agresorul este chiar fiul victimei, care a fugit, imediat, dupa […]…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Presedintele PNL Braila, Alexandru Danaila, sustine ca, la Compania de Utilitati Publice (CUP) "Dunarea" Braila, sub guvernarea PSD si "cu acceptul tacit al primarului Marian Dragomir", "jaful este generalizat", avand in vedere ca societatea a incasat incorect taxa pe apa de ploaie in ultimii trei…

- Au ieșit la iveala detalii noi despre crima din Chișinau. Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, chiar de fața cu fetița lor de numai trei saptamani. Dupa ce a lasat-o moarta intr-o balta de sange, medicul stomatolog Alexei Mitachi s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii. Verișoara actriței a dezvaluit…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- O crima oribila a avut loc duminica in jurul orei 13:30, in sectorul Telecentru al Chisinaului. Politistii au fost chemati de urgenta dupa ce un barbat s-a aruncat in gol de la etaj. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit in apartamentul de la etajul 7, cadavrul soției de 29 de ani cu…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Dupa cutremurul provocat de inregistrarile pe care Vlad Cosma le-a facut publice la posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, apar noi dezvaluiri scandaloase, de data aceasta intr-un nou dosar instrumentat de DNA.

- Un bolnav din Dambovița, Romania este transportat la spital cu o caruta, prin noroiul pana la genunchi. E un chin prin care barbatul trece saptamanal, deoarece sufera de o boala ce trebuie atent monitorizata.

- Tatal baiatului din Cluj care s-a aruncat de la etajul 11 a facut infarct la auzul vestii Gestul tanarului de 18 ani din Cluj, care s-a aruncat pe geam, de la etajul 11 a lasat o stare de uimire in urma. Nu-si poate explica nimeni cum a putut avea loc tragedia, cand nimic nu parea sa prevesteasca acest…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.

- Un barbat în vârsta de 77 de ani s-a aruncat, miercuri, în gol, de la etajul 5 și și-a pierdut viața. Se pare ca barbatul suferea de tulburari psihice și era suspect de cancer.

- Vica a povestit ca a ajuns in Romania sa lucreze la un bar cunoscut, unde a ajuns sa cunoasca multa lume buna. Printre ei, si pe Victor Piturca, cu care a avut o relatie de lunga durata. De abia dupa 16 ani de idila, Vica a nascut un baiat, pe care Piti nu l-a recunoscut. Fosta balerina s-a luptat…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Implinește, azi, 100 de ani! A luptat in al Doilea Razboi Mondial si a fost ranit, dar a supraviețuit! Iar azi e singurul veteran in viața, din tot plutonul sau. La cei 100 de ani pe care ii implineste azi, chiar de ziua Micii Uniri, domnul Ion Nita isi aminteste totul ca si cand s-ar fi intamplat ieri.

- Scene cutremuratoare azi-noapte, in Capitala! Un barbat de aproximativ 70 de ani s-a aruncat de la etaj, in zona Dorobanti, in jurul orei 1:00 dimineata. La fata locului s-au prezentat un echipaj de politie si o ambulanta. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru batran.

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut, a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8."O…