Stiri pe aceeasi tema

- Progresul putea deschide scorul in minutul 10, cand Simion a centrat de pe stanga, iar Rosu a pus latul la 2 metri, insa mingea s-a dus peste poarta. Oaspetii si-au trecut si ei in cont o ocazie, in minutul 42, cand Ispas a lobat apararea Progresului, insa lui Nedelcea i-a lipsit un varf…

- Elevii pasionati de aeronave s-au inscris la liceul din Caransebes din dorinta de face carieria in aviatie. Numele liceului, cel al marelui industrias din perioada interbelulica, Max Auschnitt, are o semnificatie aparte. In 1944, Max Auschnitt avea in plan sa construiasca la Resita cea mai mare scoala…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat care circula dinspre Caransebeș spre Lugoj. In zona localitații timișene Gavojdia acesta a intrat in depașirea unui autotren, intr-o curba. Mașina s-a s-a ciocnit de o alta al carei șofer conducea regulamentar din sens opus.…

- Joi, 13 septembrie, primarii PSD au avut intalnire la Resita cu seful lor de partid, Ion Mocioalca, intalnire in urma careia, liderul PSD a sustinut si o conferinta de presa. „Si-au prezentat problemele pe care le au si sunt destule, de la lipsa banilor pentru proiecte la lipsa banilor pentru salarii“,…

- Un tanar s-a trezit, ieri dimineata, cu masina incendiata. Autoturismul era parcat in apropierea casei, in cartierul Stavila din Resita. Tanarul le-a spus politistilor ca masina i-ar fi fost incendiata de fostul sot al partenerei, care a dorit sa se razbune. Autoturismul a fost distrus in totalitate,…

- Incident neobisnuit la Botosani. Un sofer s-a trezit aruncat in aer cu tot cu masina, in timp ce rula pe o strada din municipiu. Masina a fost pur si simplu proiectata la doi metri inaltime dupa ce a trecut in viteza peste o gura de canal.

- Un accident grav a avut loc, ieri, pe soselele din Banat. In urma unei coliziuni dintre un TIR si o mașina, care s-aprodus intre localitatile Cornea si Plugova din judetul Caras-Severin, o femeie in varsta de 69 de ani a incetat din viata. Conform caransebes.ro, la volan se afla sotul sau, care a fost…

- In perioada 4-8 iulie, incepand cu ora 19.30, la Teatrul de Vara din Parcul Rozelor, se va desfașura „Festivalul Inimilor”, iar timișorenii se vor putea bucura de minunatele spectacole folclorice naționale și internaționale. „Festivalul Inimilor”, primul eveniment romanesc inscris…