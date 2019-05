Stiri pe aceeasi tema

- Alain Delon, in varsta de 83 de ani, si-a luat masuri de precautie pentru a evita disensiuni intre mostenitori, pentru ca vrea sa evite repetarea cazului mostenirii lui Johnny Hallyday, si a desemnat-o pe fiica sa executor testamentar potrivit news.roCelebrul actor francez, care va primi in…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit, sambata 11 mai, in timpul unui scandal cu sabii care a izbucnit intr-un cartier rau famat din Ploiesti. In altercatie au mai fost ranite alte doua persoane.

- Romina Rotariu, fiica lui Iosif Rotariu, a fost condamnata de judecatori in prima instanta, dupa ce a agresat un copil de doi ani din Timisoara, pana i-a rupt un picior. Cand s-a petrecut incidentul, Romina muncea ca ingrijitoare la cresa familiei sale.

- De curand, Botezatu s-a confruntat cu probleme la inima, ba mai mult, chiar a fost la un pas de moarte in urma cu mai mulți ani din aceasta cauza, scrie avantaje.ro. Celebrul designer s-a internat intr-o clinica din Turcia unde a fost supus unei intervenții medicale, pe inima, prin intermediul…

- A ramas fara un acoperis deasupra capului, dupa ce soacra ar fi alungat-o si ar fi batut-o, chiar noaptea trecuta! La 27 de ani, o tanara mamica spune ca s-a trezit pe strada, cu tot cu cei 3 copii. Necazurile se tin scai de femeie, dupa ce anul trecut, si-a condus pe ultimul drum sotul care i-a fost…

- Un batran italian, in varsta de 76 de ani, a fost indragostit pana peste cap de o romanca in varsta de 30 de ani. Barbatul, certat de rude pentru aceasta relație, s-a spanzurat in garajul casei. Tanara nu i-a cerut nimic, dar batranul a simțit sa-i dea sume importante de bani și cadouri scumpe. Fiica…

- inregistrare in care un preot amenința cu bataia enoriașii și il jignește pe președintele Klaus Iohannis a fost postata pe Facebook, vineri, și a devenit virala, aceasta fiind realizata la Manastirea Cotmeana, din județul Argeș, transmite corespondentul MEDIAFAX.“Un preot calugar din Manastirea…