- Frica e la ea acasa pe strada lui Gheorghe Dinca. Oamenii vorbesc despre o rețea de traficanți de fete, dar se feresc de camera. Le e teama. „Daca ne vad pe banda, vin traficanții și dau foc la case”, spun ei.Frica s-a așternut pe strada lui Gheorghe Dinca, dupa ce a marturisit doua crime.…

- In timp ce Alexandra suna disperata la 112, in incercarea de a se salva, Gheorghe Dinca plecase de acasa cu gandul sa arunce bijuteriile fetei. Criminalul din Caracal a fost surprins in imagini in timp ce scapa de probele care l-ar fi putut incrimina. La acel moment Alexandra era in viața.

- Familia Șaramat, asistenții maternali ai Sorinei, fetița din Baia de Arama data in adopție unei familii din SUA, a venit la Caracal pentru a aprinde lumanari pentu Alexandra. Coroane de flori au fost aduse la locuința suspectului in cazul Alexandrei, iar oamenii acuza probleme grave in justiție.Asistenta…

- Au trecut mai bine de 12 ore de cand oamenii legii au intrat in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei, tanara care s-a urcat intr-o masina la ocazie. Barbatul este suspect si in cazul Madalinei, copila disparuta in urma cu trei luni!

- O țara intreaga a fost șocata de cazul Sorinei, fetița de opt ani care a fost luasa pe sus, din casa parinteasca, la Baia de Arama. Sute de oameni revoltați au ieșit in strada, in miez de noapte, pentru a-și striga furia, dar și pentru a cere ca ceva sa se schimbe in cazul micuței.

- Site-ul de știri PCNews.ro a prezentat, vineri seara, fotografii cu fetița Sorina, ridicata cu mascații din casa in care a nascut, alaturi de familia Sacarin, romani stabiliți in SUA, care au adoptat-o. Imagini cu fetita din Baia de Arama, alaturi de noua familie Articolul INCREDIBIL! AU APARUT PRIMELE…

- Din informațiile prezentate de presa locala, fetița ar fi fost luata cu forța din brațele persoanei care a crescut-o timp de șapte ani, pentru a fi data spre adopție unui cuplu din SUA cu cetațenie romana. „Familia de asistenți maternali a luat acum șapte ani in plasament doua fetițe, una…

- Se țineau de mana și mergeau pe trotuar. Fata cea mare, de 13 ani, ii purta de grija surioarei mai mici, cand un șofer a pierdut controlul mașinii și le-a izbin din plin. Fetița de doi ani a fost trantita la pamant și a murit pe loc sub ochii surorii sale.