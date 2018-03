Stiri pe aceeasi tema

- Un politician de la PSD a comis un accident grav in Caransebeș in aceasta dupa-amiaza. Nefericitul eveniment a fost produs de Florin Bogdea. Accident cu un politician PSD: 4 oameni in spital Bogdea face parte din Partidul Social Democrat și este director al liceului Tehnologic Dacia.Acesta este consilier…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian. Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat cum…

- Politistii pitesteni audiaza, joi, un barbat in varsta de 49 de ani din localitatea Mosoaia, cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Politistii au fost anuntati joi de soacra barbatului ca acesta de doua saptamani ii tine sechestrati in casa pe sotia si pe cei patru copii ai lor,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis fac verificari pentru gasirea a doua fete, de 15 si 16 ani, disparute din municipiul Lugoj. Ambele ar fi plecat miercuri din Centrul de Plasament Lugoj si nu au mai revenit. Prima fata are o inaltime de 1.60 metri, 72 kg, fata rotunda,…

- Momente de spaima pentru un locuitor al Capitalei. Un incendiu a izbucnit intr-o casa la sol situata in sectorul Buiucani.La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale, care timp de 15 minute au lichidat focarul de incendiu, reusind sa impiedice propagarea acestuia.

- Un barbat din localitatea ieseana Mihail Kogalniceanu a ajuns, marti dupa-amiaza, la spital, cu multiple leziuni, el afirmand ca a fost batut de un politist, dupa care ar fi fost si lovit in mod intentionat cu masina de catre omul legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In data de 14 martie 2018, la ora 04:07, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la un autoturism aflat intr-o parcare, pe str. Toporașilor din municipiu. La fata locului s-au deplasat doua echipaje (șapte subofiteri)…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta la Colegiul „Ion Mincu” din Targu Jiu, dupa ce un elev ar fi fost agresat de doi colegi mai mari. Incidentul ar fi avut loc miercuri, in Caminul Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Targu ...

- Zeci de prahoveni vor primi ajutoare de urgența de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea totala a fondurilor alocate județului Prahova ridicandu-se la 75.000 de lei. Banii sunt destinați pentru acoperirea parțiala sau totala a unor cazuri speciale, ca urmare a unor alunecari de teren,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 7 martie 2018. Viorica Dancila și echipa sa au stabilit un prim record. Au adoptat cele mai multe OUG, 5, in actualul mandat intr-o singura ședința.I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1.…

- TAXA AUTO 2018. In prezent, legea prevede ca ”la cererea de restituire se anexeaza, in original sau copie, documentul doveditor al plații taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului…

- Un liceu din judetul Suceava a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce o profesoara a fost filmata de elevi in momentul in care il lovea pe unul dintre ei. Chiar daca imaginile video o incrimineaza pe profesoara, colegii spun ca adolescentul a provocat conflictul.

- Doua autospeciale ale pompierilor militari si unul de la Serviciul de voluntari din Sercaia intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din comuna Sercaia. La fata locului a ajuns si un echipaj SMURD. „Incendiul este la mansarda unei case. Colegii lucreaza a localizarea…

- Si-a batut sotia, pana a bagat-o in spital, iar acum este retinut de oamenii legii. Vorbim despre un individ, in varsta de 36 de ani, din raionul Telenesti, care ieri, si-a maltratat crunt consoarta. Incidentul s-a produs in localitatea Scorteni.

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna. Trupurile celor doua victime au fost scoase din locuința de catre vecini inainte ca pompierii, solicitați la numarul de urgența 112, sa ajunga…

- Dupa ce a lasat primariile cu un mare gol in bugete prin reducerea impozitului pe venit, Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care sa le acorde acestora imprumuturi din banii de privatizare, care urmeaza a fi folosite pentru constructia de drumuri, locuinte, crese.

- Marian Mexicanu‘, batut crunt de mai mulți barbați, care i-au furat toți banii. Evenimentul s-a petrecut intr-o seara, dupa ce lautarul și colegii acestuia au susținut un spectacol. Marian Mexicanu’ a povestit in cadrul emisiunii „Agentia VIP” cum s-a intamplat totul si a declarat cum barbații l-au…

- Politia californiana a descoperit un mic arsenal, ce includea si arme semi-automate, acasa la un adolescent care amenintase ca va viza liceul unde invata, a informat miercuri seriful din Los Angeles, transmite AFP.Retinut de fortele de ordine, tanarul de 17 ani proferase aceasta amenintare…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Cascadorul Adrian Pavlovschi urmeaza sa treaca printr-o intervenție chirurgicala și are mare nevoie de sange, astfel ca prietenii și colegii sai au facut un apel disperat pe internet. Momente grele pentru un cascador de la noi. Adrian pavlovschi are mare nevoie de sange, acesta urmand sa sufere o intervenție…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Un tanar de 34 de ani din Borsa a fost batut intr-un local din oras sub privirile prietenilor. Barbatul a fost lovit de un individ Ilie Gherlan, cunoscut sub porecla de "Colt Alb". "Striga in gura mare ca eu as fi spus nu stiu ce despre el. Eu nu am fost implicat in viata mea in niciun scandal.…

- Un film postat pe retelele de socializare prezinta un caz revoltator de agresiune. Un calator este pur si simplu aruncat dintr-un tren in statia CFR Milova dupa care este lovit cu bestialitate de cateva persoane, printre care si un controlor. Calatorii asista stupefiati la scena, fotografiind sau filmand…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, pe G.Marian Cosmin, de 32 de ani, din comuna Uda, banuit de savarsirea infractiunii de talharie. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca, in seara zilei de 11 februarie, in timp…

- Violeta Stoica Numarul Unic de Urgența 112 a fost apelat de aproape 40.000 de ori in luna ianuarie de catre locuitorii județului Prahova, pentru a solicita ajutorul echipajelor specializate in intervenții. Majoritatea apelurilor de urgența transferate catre instituțiile abilitate sa intervina au ajuns…

- Un elev de 17 ani din comuna Cernatesti, judetul Buzau, acuza ca politistii de la sectia locala l-au agresat fizic si verbal, dupa ce a fost implicat intr-un scandal cu un alt baiat din comuna.

- Fanii radicali mascați au asediat forțele de ordine cu torțe, petarde, scaune rupte din tribune, bare de fier și bate de lemn. Niciun șoc Oly - AEK fara incidente. De-abia se incheiase confruntarea de pe "Karaiskakis", caștigata surprinzator de galben-negri, care marcasera doua goluri in final (87 și…

- Cosul de cumparaturi al romanilor s-ar putea scumpi considerabil, daca Guvernul Dancila va da o Ordonanta de Urgenta prin care sa platim cate 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al fiecarui produs cumparat. Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica proiectul de OUG care prevede plata…

- Poliția a fost chemata sa desparta doua femei implicate intr-o disputa familiala violenta. Cele doua surori, in varsta de 31 și, respectiv, 33 de ani ar fi inceput sa se certe din pricina unui telefon mobil.

- Constantin Vladoiu a ajuns aseara la Spitalul „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu si operat de urgenta, dupa ce a fost lovit in fata cu un fier. Agresorul, din spusele sotiei victimei, este unul din padurarii comunei Calnic: „Soțul era cu parinții mei dupa o caruța de lemne din padurea…

- F.T. Un tanar in varsta de 18 ani, din Boldești-Scaeni, s-a prezentat la Poliția din oraș, reclamand faptul ca, ajungand acasa, a gasit locuința devastata de catre – a spus el oamenilor legii – persoane necunoscute, care i-ar fi ravașit toate bunurile din casa și, nu in ultimul rand, i-ar fi furat suma…

- Un tanar care se afla in fața unei unitați de invațamant din Dej a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost batut crunt de alți doi tineri. S-a intamplat luni, 29 februarie, in jurul orei 12,45. Un tanar de 19 ani, din comuna Petru Rares, judetul Bistrița-Nasaud, a sesizat Poliția despre faptul…

- Un elev de clasa a V a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i au trimis o mamei baiatului. Femeile au atacat o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Un elev de gimnaziu din Constanța a trait momente traumatizante, acesta fiind batut cu bestialitate de trei femei, chiar în holul unitații de învațamânt. Întreg incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost postate pe Facebook de mama baiatului agresat.În…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Galati, Gabriela Costin, a declarat ca accidentul rutier in urma caruia doi politisti aflati intr-o misiune de patrulare au fost raniti s-a produs marti dupa-amiaza in municipiul Galati la intersectia strazilor Dr. Carnabel si Episcop Melchisedec."Un barbat de…

- O eleva a fost umilita in clasa de un coleg, dar nimeni nu a miscat vreun deget. Imaginile sunt greu de privit, dar si mai greu de inteles, odata ce aflati ca eleva este incadrata deja la consiliere psihologica pentru un episod mai vechi, lucru evident stiut de colegii sai. In imagini…

- Barbatul care sustine ca a fost lovit de medicul din Pucioasa povesteste pe pagina sa de Facebook ca a fost la spital cu bunica sotiei lui, careia asistentele i-au administrat o perfuzie cu glucoza si algocalmin si i-au spus sa mearga acasa. "Ieri 18.01, in jurul orelor 17:30, m-am prezentat la Urgenta…

- O scena violenta a avut loc, in aceasta dimineața, intr-o școala din vestul țarii. Un baiețel in varsta de 10 ani, inscris la o școala din Calan, județul Hunedoara, a sesizat poliția orașului, in jurul orei 09.15, cu privire la faptul ca a fost batut de invațatoare, in sala de clasa. Incidentul s-a…

- Scandalurile din PSD l-au facut pana si pe Dan Nica sa iasa din silenzio stampa, caci de la alegerile europarlamentare din 2014 si pana in prezent nu a mai miscat nimic din punct de vedere al comunicarii cu galatenii. Astfel ca, presedintele Organizatiei Judetene Galati a Partidului Social Democrat,…

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Aproape 100 de persoane, cu sloganuri si bannere ostile trecerii raliului, s-au ciocnit cu politia, care a utilizat bombe cu piper si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa din apropierea soselei pe care urmau sa treaca pilotii.Sticle goale cu apa si scaune au fost aruncate in directia unui…

- Politistul pedofil a agresat in urma cu doi ani o femeie si s-a batut cu sotul acesteia. poterivit Romania TV, colegii ii spuneau Violatorul din 2015. "Suntem colegi, in 2015 a avut o alta altercatie cu sotia unui domn. A intrat peste ei in casa. A avut loc o altercatie, a rupt lenjeria intima…

- Barbatul taiase porcul si, fara niciun motiv, a inceput sa o loveasca pe fetita cu coada unui topor cu care transa animalul, pana cand copila nu a mai miscat. Minora va avea nevoie de mai multe luni pentru a-si reveni, iar procurorii au concluzionat ca leziunile suferite de fetita i-au pus in pericol…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Mai multi pompieri timiseni au plecat in ajutorul colegilor din Satu Mare, care lupta cu flacarile izbucnite la sonda de gaz de la Moftinu Mare. Echipa de de salvatori care a plecat spre Satu Mare o va schimba pe cea a pompierilor timiseni care a fost pana acum alaturi de colegii lor care intervin pentru…