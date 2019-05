Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constanței, Decebal Fagadau, spune ca incidentul in care a fost implicata mama lui, surprinsa in timp ce ar fi intenționat sa introduca mai multe buletine de vot in urma pentru alegerile europarlamentare, a fost o inscenare care l-a vizat pe el, transmite corespondentul MEDIAFAX.Decebal…

- Vasile Fagadau, tatal primarului Constantei, a oferit primele explicatii despre incidentul de la sectia de votare unde sotia sa a fost prinsa in timp ce incerca sa introduca in urne mai multe buletine de vot.

- Mama primarului municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a fost surprinsa cand ar fi incercat sa introduca in urma mai multe buletine de vot pentru alegerile europarlamentare, iar politistii fac cercetari in acest caz. Potrivit oamenilor legii, femeia care s-a prezentat la sectia de votare 133-134 din…

- Au aparut si primele incidente la sectiile de votare pentru alegerile europarlamentare 2019 si referendum pe justitie. Un presedinte de sectie de votare din Bistrita a fost inlocuit, acuzat ca a facut campanie electorala

- Mama primarului Constanței se afla la sediul Poliției, dupa ce a fost surprinsa cu cinci buletine de vot, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.Citește și: SCANDAL Viorica Dancila a fost CERTATA de un cetațean de la vot: 'Nu se poate sa fim umiliți, sa stam la coada, ca la coada la ulei…

- Un incident grav a avut loc astazi la o secție din Constanța. Mama primarului Constanței a fost dusa la audieri dupa ce a fost acuzata de membrii comisiei ca ar fi sustras 5 buletine de vot de pe masa. Teodora Fagadau (70 de ani) a fost dusa la Secția de Poliție nr. 2, din Constanța, și in prezent este…

