Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, Carmen Simionescu și Bogdan Caplescu au devenit pentru prima oara parinții unei fetițe superbe. Pe 1 septembrie, Sofia Maria Rossa a fost sarbatorita de parinții ei, care au publicat o imagine emoționanta pe contul de socializare. „Rodul Iubirii Noastre. Pe 1 Septembrie s-a implinit…

- Pentru Liviu Varciu, aceasta zi a fost una foarte importanta. A fost prima zi de gradinița a fiicei lui mezine, Anastasia, insa cea mica nu a fost tocmai incantata. Liviu a postat pe Instagram un videoclip cu Anastasia, in care o intreaba: „Nu-ți place, tata, la gradinița?”. Micuța a raspuns cu suparare:…

- O mama care tocmai nascuse a fost informata ca fiica ei murise și a fost invitata la morga sa-și ia ramas bun. Acolo, a descoperit ca micuța traia.Totul s-a intamplat in Argentina, in 2012, cand femeia a adus pe lume o fetita, insa cazul a fost facut public recent.

- Un bebeluș de numai șase ore a fost gasit abandonat in fața unei case din Philadelphia, SUA. Bebelușul a fost descoperit de un barbat din Pennsylvania. Fetița avea inca cordonul ombilical, potrivit ABC News. Bebelușul era invelit intr-o patura. "Am vazut patura alba. Cand am desfaut-o am vazut ca fetița…

- Sorina, fetița din Baia de Arama, care a fost adoptata de o familie de romani care traiesc in Statele Unite ale Americii, poate sa paraseasca țara. Magistrații Judecatoriei Slatina au respins solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea…

- Micuța, luxuriant-expansiva, frumoasa, ghidușa, plina de viața, comunicativa și deloc timida – este una din mulțimea de copii pe care parinții satmareni i-au adus intr-o plimbare prin zona centrala a municipiului Satu Mare pentru a se bucura de diverse momente ale festivalului muzicii de strada din…

- O fetița in varsta de 11 ani din Spania a fost salvata de abuzurile fizice ale mamei sale grație unui desen care a ajuns pe mana profesorilor ei de la școala. Profesoarele fetiței din orașul spaniol Marbella au intrat in alerta dupa ce micuța a facut un desen care le-a atras imediat atenția. In desenul…

- Momente neplacute pentru Oana Roman. Vedeta a ajuns, aseara, la spital cu fetița ei, dupa ce aceasta a facut febra. Totul a pornit de la un mic „aperitiv”, cu care Isabela s-a delectat, fara ca parinții ei sa știe.