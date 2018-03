Stiri pe aceeasi tema

- Scene dramatice, in aceasta dimineata, la Cluj. O batrana in scaun cu rotile s-a aruncat de la balcon, de la etajul 10. In scurt timp, la fata locului s-au deplasat pompierii si medicii SMURD, care au gasit-o pe batrana inconstienta si cu multiple leziuni. Au trecut la efectuarea manevrelor…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia FMI in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Imagini desprinse din filmele SF in aceasta seara la Constanta. Apusul soarelui printre norii ce par a anunta vijelia arata spectaculos.Constantenii au putut admira in aceasta seara un apus mai putin obisnuit. Soarele ascuns dupa norii imensi a creat un peisaj superb. Cei care au imortalizat peisajul…

- Scene incredibile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata. In timpul sedintei, Liviu Dragnea si-a acuzat unii colegi ca dau i...

- Trei cineaști romani isi vor prezenta creatiile la TIFF, in fata profesionistilor din Europa Octav Chelaru, Alina Grigore și Ana Maria Pirvan sunt printre cineaștii selectați in ediția din acest an a LIM | Less is More. Octav Chelaru (scenarist și regizor), Alina Grigore (actrița, scenarist,…

- Scene reprobabile au putut fi vazute joi la amiaza in parcarea de la Botoșani Shopping Center și, ca mai de fiecare data acnd se intampla astfel de lucruri pe la noi, nimeni nu a intervenit.

- Jucatorii echipei de hochei pe gheata a Rusiei au intonat imnul lor national la ceremonia de decernare a medaliilor, la JO de la Pyeongchang, desi acest lucru le era interzis, conform codului de conduita stabilit de CIO pentru sportivii rusi, relateaza Reuters, conform news.ro.Potrivit sursei…

- Scene șocante la Roman, judetul Neamt, unde un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se vede cum barbatul este impins de cineva din interior. Agresorul este chiar fiul victimei, care dupa aceea a fugit!

- Un barbat care nu a oprit pe data de 19 ianuarie la semnalele politistilor a fost urmarit in trafic, iar oamenii legii au fost nevoiti sa traga focuri de arma. Soferul a reusit sa fuga, dar a fost prins si retinut.

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre o fata pe care amandoi o iubesc. Pentru ca bausera mult, spiritele s-au incins rapid. Unul dintre tineri a scos o sabie si si-a injunghiat prietenul. Scena a fost filmata de agresor cu telefonul mobil,…

- TenarisSilcotub face cunoscut ca trei zile de sambata, succesiv, amfiteatrul agentului economic se va transforma in sala de cinema a orașului Zalau, astfel ca va gazdui proiecții ale unor filme special alese pentru copii și adolescenți. Filmele din program sunt producții de succes, selectate in festivaluri…

- 'Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou. Si chiar si acest candidat pentru alegerile prezidentiale pe care probabil USR il va avea va fi decis de un referendum intern in cadrul partidului, pentru a iesi din tiparele acestea in care lucrurile sunt…

- Dinamo și Chiajna vor juca in aceasta seara, de la ora 20:45, intr-un meci extrem de important pentru echipa alb-roșie, care are nevoie de victorie pentru a intra in play-off. Pentru acest meci, antrenorul Vasile Miriuța i-a bagat in lot pe Gabi Torje și Antun Palici, jucatori veniți recent la Dinamo…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Un anunț sec lipit pe ușa unui cabinet medical din dispensarul de pe strada Imparat Traian anunța ca respectivul medic de familie s-a pensionat de la data de 1 ianuarie 2018. Avea o lista de peste 700 de pacienți a caror fișe medicale au fost „aruncate” efectiv pe un hol.

- Intrebat daca premierul desemnat Viorica Dancila va avea sustinerea grupului minoritatior nationale, Pambuccian a raspuns: „Imi e greu sa spun, nu am avut o discutie cu grupul. Dumneavoastra v-ati obisnuit cu un grup foarte compact ca vot. Lucrul asta este mai putin valabil in circumstantele de acum,…

- Haos de nedescris pe aeroportul din Hanovra. Zeci de kurzi si turci si-au impartit pumni, picioare, cozi de steag transformate in bite si amenintari cu moartea, pina cind politia germana i-a imprastiat cu bastoane si cu spray lacrimogen, anunta Daily Mail. Uriasul scandal a izbucnit cind un grupa de…

- Actrita Carey Mulligan a criticat industria filmului pentru lipsa rolurilor ofertante pentru femei, spunand ca ''s-a saturat'' sa joace rolul sotiei sau al prietenei, informeaza joi Press Association. Actrita nominalizata la Oscar, in varsta de 32 de ani, care joaca in noul serial de televiziune ''Collateral'',…

- Doi caini, boxeri, au sarit gardul unei curti si au atacat mai multe persoane. O fata de 15 ani, un barbat de 47 si tatal barbatului s-au luptat sa scape de cainii agresivi. Incidentul a avut loc in centrul Iasului.

- Primarul PSD al Iasiului Mihai Chirica a declarat pentru News.ro ca spera ca urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv National, care ar urma sa aiba loc la Iasi, sa nu insemne turism social-democrat, ci PSD sa-limputerniceasca pe Mihai Tudose sa semneze contractul pentru construirea autostrazii…

- Scene revoltatoare au fost surprinse la spitalul din Baicoi, județul Prahova. Medicul de garda a fost filmat in timp ce rupe fișa medicala a unei paciente, dupa ce a refuzat internarea acesteia, relateaza ochiulclujean.ro . Incidentul a avut loc in weekend, cand o femeie in varsta de 87 de ani a chemat…

- Scene socante descoperite de politisti in satul Carlau din comuna Scobinti, langa orasul Harlau. Un adolescent de 17 ani a marturisit cum a fost obligat de tata sa isi ingroape propria mama, dupa ce, in prealabil, femeia ar fi fost lovita mortal de acesta, care era concubin al femeii, cei doi locuind…

- Alena Styukhina, in varsta de 15 ani, l-a intalnit pe Artyom Dorogov in timpul unei vacante la rudele din satul Zemetchino. Astfel, ea ar fi mers sa se intalneasca cu tanarul intr-un garaj, unde isi tinea masina, scrie tabloidul The Sun. Astfel, din cauza ca celor doi le-ar fi fost frig, Dorogov ar…

- Depozitul ilegal de lesuri, in fapt o adevarata bomba biologica, a fost descoperit din intamplare. Prima concluzie ar fi ca resturile in putrefactie, provenind de la sute de animale de talie mare, sunt dovezile existentei unor abatoare ilegale in zona.

- Marți dimineața, zi cu ghinion pentru un batranel de 68 de ani. Barbatul, amețit de aburii alcoolului, s-a urcat la volan și a gonit nebunește pe DN1 E60. Din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, s-a rostogolit de mai multe ori cu…