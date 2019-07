Stiri pe aceeasi tema

- Mama Luizei Melencu, din comuna doljeana Diosti, prima fata disparuta in luna aprilie, a declarat ca politistii din comuna Cosoveni i-au spus de mai multe ori ca fiica ei are 18 ani si, cel mai probabil, a plecat „cu un Fat-Frumos“, potrivit g4media.

- Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Mama Luizei a spus ca bunicii fetei au inceput sa se ingrijoreze chiar in ziua disparitiei pentru ca adolescenta nu obisnuia…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu i-a criticat dur pe fostul sef al Politiei, Ioan Buda, demis de Viorica Dancila, dar si pe prim-procurorul Olt, care nu le-a permis politistilor sa intre in curtea unde era sechestrata adolescenta din Caracal.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a pus la dispoziția Parchetului de pe langa Tribunalul Olt toate documentele și inregistrarile referitoare la cazul din Caracal, anunța purtatorul de cuvant al Serviciului, Mariana Pop. Aceasta a precizat ca toate apelurile au fost transferate Poliției.Citește…

- Mihaela Luiza Melencu, zisa „Lulu”, a disparut in luna aprilie. De aproape patru luni, poliția a cautat-o, dar in zadar. Astazi, in curtea lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, au fost descoperite urme din cadavrele a doua fete. Modul de operare a fost identic. Fata de 19 ani a mers la Caracal, pe 14 aprilie,…

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- Politistii, sprijiniti de jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si voluntari s-au mobilizat vineri, 10 mai, pentru gasirea unei fetite care a disparut de la domiciliu. Disparitia a fost semnalata in localitatea Repedea, fetita fiind vazuta ultima oara la orele pranzului.