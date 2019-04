Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, spunea la inceputul anului ca au fost discutate modificari la structura anului scolar 2019-2020. Aceasta vorbeste acum de schimbarile operate in invatamant, oficialul subliniind ca mulți i-au reproșat dezechilibrul ușor intre semestre, deoarece unul are 15…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a vorbit la Digi24 despre rezultatele simularilor in vederea pregatirii evaluarii nationale de clasa a VIII, afirmand ca simularea, la care au participat elevi de clasa a VII-a si a VIII, a a avut rezultate nemultumitoare. Au promovat doar 52% dintre elevii…

- Ministerul Educatiei schimba procedura de inscriere la clasa pregatitoare si accepta copiii care implinesc 6 ani dupa 31 decembrie 2019 si care au aviz favorabil din partea psihologilor sa inceapa scoala. Mai multi copii care desi au avut aviz psihosomatic favorabil sa mearga la scoala, au fost respinsi…

- Femeia de 30 de ani care a lucrat timp de 10 ani in Sectia de Ginecologie la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov n-a dat Capacitatea, a intrat la liceu cu media 1,68 și a abandonat definitiv Școala de Arte și Meserii „Unirea” in clasa a IX-a. Verificarile facute de Ministerul Educatiei, la cererea Libertatea, releva…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, propune eliminarea orelor de Educație fizica predate de profesori de specialitate la clasa pregatitoare și clasa I, urmand ca acestea sa fie inlocuite cu același numar de ore din disciplina Joc și mișcare, potrivit edupedu.ro. Potrivit unui proiect de ordin,…

- "Eu sunt extrem de ingrijorata de situatia in care se afla unii din copiii din scolile noastre, incerc sa caut solutii sa nu mai treaca niciun copil dincolo de clasa a patra fara sa stie sa citeasca, sa socoteasca, sa calculeze si sa relationeze cu oamenii, lucruri esentiale. Trebuie sa gasim solutii,…