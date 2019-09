Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații bomba in cazul dispariției Luizei Melencu, fata pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-0 dupa ce a luat-o la ocazie. Tanara a disparut in luna aprilie, și deși Dinca a susținut ca a ucis-o, pana acum, oamenii legii nu au gasit probe care sa confirme ca tanara ar fi moarta. Familia…

- Bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, a marturisit, sambata, la emisiunea "News Magazine" de la Antena 3, ca procurorii nu i-au chemat pana acum sa recunoasca daca resturile de haine colectate din cenușa sau din alte locuri din curtea lui Dinca aparțin sau nu fetei disparute."Niciodata…

- A trecut o luna de cand Alexandra Macesanu, fata de 15 ani din Caracal, a fost data disparuta. Gheorghe Dinca, suspectul principal in acest caz, a marturisit ca a rapit-o si ucis-o, dar cadavrul fetei nu a fost gasit inca. Potrivit surselor judiciare, Gheorghe Dinca ar fi facut noi declaratii soc despre…

- Bunicul Luizei Melencu susține ca noaptea trecuta a primit pe telefonul sau un mesaj automat de pe numarul nepoatei sale, care l-a notificat ca poate fi apelat. „Azi noapte, la ora 02.20 a mai aparut un mesaj: „Acum pot fi contactata”. Am dat telefon acolo… Am impresia ca telefonul Luizei este la cineva”Bunicul…

- George Razvan, vecinul monstrului din Caracal, recunoaște ca a primit o cartela telefonica de la acesta, dar spune ca niciodata nu i-a oferit telefonul pentru a apela de pe el. Acesta a oferit, joi seara, la Antena 3, detalii și despre singura femeie pe care a vazut-o in curtea lui Gheorghe Dinca,…

- Se pare ca anchetatorii au gasit telefonul de pe care a fost apelata familia Luizei, dupa dispariția fetei, potrivit Antena 3. Atunci, familiei Luizei Melencu i se spunea ca fata se indreapta spre Elveția. Telefonul de pe care a fost apelata familia fetei care a disparut din 14 aprilie a…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…

- Raed Arafat a declarat vineri la Antena 3 ca daca ar fi fost „de la inceput o implicare mai ampla” a autoritatilor in gasirea Alexandrei atunci ar fi fost sanse mai mari ca fata sa fie gasita, dar ca este greu de zis daca victima lui Gheorghe Dinca ar fi putut sa fie salvata.„E foarte greu…