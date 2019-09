Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a afirmat joi ca, in cazul in care procurorii vor amenda familia Luizei pentru refuzul de a se prezenta la DIICOT pentru prelevarea de probe biologice, ar putea fi organizat un teledon pentru ca populatia sa ajute la achitarea sanctiunii. Afirmatia vine in contextul…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca anchetatorii au pregatit deja casa lui Gheorghe Dinca pentru reconstituirile din locuința monstrului."Anchetatorii au dus deja in casa lui Dinca mobilierul in camera in care au fost ținute fetele, dar și in…

- Avocatul familiei Melencu: Sotia lui Gheorghe Dinca si Luiza s-au intalnit in casa de la Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata disparuta in luna aprilie in Caracal, a anuntat marti, 27 august, ca a fost in audienta la procurorul general Bogdan Licu si ca a depus doua plangeri penale…

- Joi, timp de noua ore, membrii familiei lui Gheorghe Dinca au fost audiati la sediul DIICOT. Dupa aceasta procedura, Tonel Pop a oferit noi detalii. Avocatul familiei Luizei acuza ca procurorii DIICOT au grija sa se fereasca de el si incearca sa il tina cat mai departe de ancheta. Mai mult, Tonel Pop…

- Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca s-au prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiati in cazul de la Caracal. Sotia lui Gheorghe Dinca a venit la DIICOT insotita de doi barbati si o femeie, care s-au imbrancit cu jurnalistii. La sediul DIICOT s-a prezentat si Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, s-a prezentat joi la sediul DIICOT, acolo unde familia lui Gheorghe Dinca s-a prezentat pentru audieri. El a susținut ca se simte „urmarit, supravegheat și interceptat” și va depune o cerere catre CSM și Parchetul General pentru a face o ancheta.„Am…

- Avocatul familiei Melencu a decalrat marti ca mandatul de perchezitie existent in cazul cercetarilor de la Caracal nu este suficient si ca vor cere in curand prelungirea acestuia pentru continuarea cercetarilor din teren.Acesta mai spune ca dosarul ar avansa rapid in sensul in care cercetarile…