- Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, a anuntat sambata ca, in urma consultarii cu familia, a decis sa accepte recoltarea de noi probe biologice pentru continuarea anchetei in cazul disparitiei fiicei sale. „Dupa indelungi discutii, am hotarat sa fiu de acord cu recoltarea de probe in conditiile urmatoare:…

- Mama Luizei Melencu a anunțat sambata la Antena3 ca accepta sa ii fie prelevate noi probe ADN. Decizia vine la o zi dupa ce a refuzat acest lucru in momentul in care jandarmii au mers la casa familiei sale pentur a pune in executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. „Am hotarat…

- Mama Luizei Melencu a fost amendata de DIICOT cu suma de 5.000 lei pentru ca nu s-a prezentat, joi, la sediul Direcției, deși a fost citata pentru a i se preleva probe biologice, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca Monica Melencu a…

- Monica Melencu a anuntat ca refuza o noua prelevare de probe, motivand ca, pe de o parte, anchetatorii s-au prezentat la inceputul acestei saptamani la poarta sa cu solicitarea de a-i insoti pentru o noua prelevare de probe farasa i se dea vreo explicatie si fara sa i se prezinte ordonanta in baza careia…

- Desi somata cu aducerea cu mandat si o amenda care poate ajunge la 5.000 lei, in caz de neprezentare, Monica Melencu, mama fetei pe care Gheorghe Dinca a rapit-o din Caracal in 14 aprilie 2019, a refuzat sa se prezinte joi, 26 septembrie, la sediul DIICOT.

- Mama Luizei Melencu este citata pentru ziua de joi la DIICOT. Femeia a spus ca pentru moment decizia ei este luata, respectiv nu va da probe noi și nu va semna, dar va vedea ce urmeaza joi, la București, conform Mediafax.Mama Luizei Melencu a primit miercuri citație la DIICOT pentru prelevarea…

- Luni, Monica Melencu a marturisit ca refuza sa dea ADN-ul procurorilor, tinand cont de faptul ca i s-au recoltat probe in trecut. Astazi, cand s-a aflat ca procurorii DIICOT au cerut autorizatie pentru a merge acasa la Monica Melencu pentru a recolta proble ADN, femeia ar fi fugit de acasa.

- Ancheta de la Caracal ia o turnura spectaculoasa. Mama Luizei Melencu a fugit de acasa, de frica sa nu fie luata pe sus de anchetatorii DIICOT. Ieri, oamenii legii au incercat sa preleveze noi probe de ADN de la mama Luizei, pentru a vedea daca ramașițele expertizate de INML sunt sau nu ale Luizei,…